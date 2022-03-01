Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çocuk olmamam sorunu





PROSTAT DEĞİL AMA...

62 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Şimdi sürekli tuvaletteyim! Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostat sanıyor. Başka bir ilaç kullansam olmaz mı?

Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Durumu doktorunuzla paylaşın. Bazı tansiyon ilaçları, prostat büyümesi olan erkek hastalar içn uygundur.

Alfa Bloker denilen ilaç grubu senin kullanımın için uygunsa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.