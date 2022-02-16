Doktor Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kısırlık için erken





DİYABETE OZON TEDAVİSİ

Hocam 4 yıldır şeker hastalığım var. 55 yaşındayım. Kardeşim Fransa'da yaşıyor. O da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırdı. Şimdi şekeri de kendisi de çok iyi. Ben de istiyorum. Olur mu?

Önce ozon tedavisi sertifikası olan bir doktor takibine gir. Sertifikası olmayan yerde ozon tedavisi yaptırma. Ozon tedavisi pankreas hücre çalışmasını düzenler. Hücre yenilemesi yapar. Sadece pankreas bezini değil bedenin tüm hücrelerini yenileyici uyarı sağlar. Bu nedenle şeker hastalarının ozon tedavisi yaptırması uygundur.

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