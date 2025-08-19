PODCAST CANLI YAYIN
Diz ağrısına 3 şey sebep oluyor!

Diz ağrısı, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. En önemli nedenlerini menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarı ve kireçlenme oluşturuyor. Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, tedavi yöntemlerini anlattı.

Merdiven inip çıkmak, çömelmek, hatta yürümek bile bazı kişiler için adeta kabusa dönüşebiliyor. Ortopedi polikliniklerine en sık başvuru sebebini oluşturan "diz ağrısı" hayatı tehdit eden bir durum olmasa da hastanın günlük işlerini yapmasında büyük bir engel oluşturabiliyor. Ülkemizde çocukluk döneminde ve genç erişkinlerde diz ağrısı en yaygın olarak büyüme ağrıları ile travmalar nedeniyle gelişiyor. 40-65 yaş arasında kıkırdak problemleri ön plana çıkarken, 65 yaş sonrasında ise kireçlenme en sık görülen etken oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, diz ağrılarında "nasıl olsa geçer" veya "hayatımı çok etkilemiyor" düşüncesiyle zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. En önemli 3 nedenini ve tedavi yöntemlerini anlatıyor:

MENİSKÜS YIRTIKLARI: Dizi aniden bükme ve rotasyon hareketi sırasında oluşan yırtıkta temel şikayet ise diz hareketleriyle artan ağrı oluyor. Ağrı hareket kısıtlaması oluşturacak şiddete ulaşabiliyor. Tedavide geç kalındığında yırtık eklem kıkırdağına zarar veriyor ve diz kireçlenmesi ile kronik ağrıya sebep olabiliyor. Yırtılan menisküs, kapalı ameliyat olarak tedavi edilebiliyor. Genç yetişkinlerde menisküs yırtığının tamir edilmesi gerekir, aksi halde erken kireçlenmeye neden olmaktadır. Hastanın 4 hafta boyunca ameliyat olan dizini koruması ve bu bölgeye yük vermekten kaçınması gerekmektedir.

KIKIRDAK HASARI
İlerleyen yaş veya fiziksel travmalara bağlı olarak diz eklemini oluşturan eklem hattındaki kıkırdakların yapısının bozulması dizlerde ciddi ağrıya neden olabiliyor. Fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle kıkırdak hasarı tespit ediliyor. Tedavi hasarın derecesine göre planlanıyor. Kıkırdak hasarı olan dizin tümüyle iyileşmesi henüz mümkün değildir. Tedavide hedef, şikayetleri hafifleterek hastanın konforlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. Bu amaçla diz içi enjeksiyonlar, kıkırdak hapları ve kıkırdak ameliyatları yapılmaktadır.

KİREÇLENME
Dizlerde kıkırdak hasarının son aşaması "kireçlenme" olarak adlandırılıyor. Kireçlenme sorununda eklem kıkırdakları fonksiyonlarını tümüyle yerine getiremez hale geliyor. Dizlerde oluşan ağrıya genellikle sertlik ve şişliğin eşlik ettiği kireçlenme tablosunda hastalar yürüme ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerini dahi yapamaz hale gelebiliyor. Bazı hastalarda kireçlenme tek bir kısımda oluşur ve bu tabloda kısmi diz protezi yeterli gelmektedir. Dizin tam kireçlendiği durumlarda ise total diz protezi uygun olmaktadır.

Kadınların leğen kemiklerinin daha geniş olması, yürüme sırasında diz kapağını dışarıya zorlayıcı bir etki oluşturuyor.

