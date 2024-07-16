Dişlerinizi anında yoğurt gibi bembeyaz hale getirecek! 2 dakika bekletmek yeterli!

🍌 MUZ KABUĞU: 2 DAKİKADA BEYAZ DİŞLER
Zamanla dişler beyazlığını kaybedebilir. Beslenme düzeni, kahve veya çay tüketimi dişlerin zamanla sararmasına neden olabilir. Peki, dişleri nasıl tekrar beyazlatabiliriz? İşte yöntemi.
Muz kabuğunun iç kısmı, dişleriniz için harika bir beyazlatıcı olabilir. İçindeki potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlık sağlar. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun iç kısmını dişlerinize sürebilirsiniz.
🍓 ÇİLEK MACUNU
Çileğin içerisindeki malik asit, özellikle çay ve kahve lekelerine karşı muhteşem bir leke çıkarıcıdır. Bu etkiden faydalanmak için 2 çileği ezip karbonat ile karıştırın. Macun haline getirdikten sonra 5-7 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu yöntemi her gün kullanmaktan kaçınmalısınız.