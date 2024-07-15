Aman dikkat bu hatayı sakın yapmayın: Çocuğunuzu bilmeden zehirliyor olabilirsiniz!

Gebelik ve Erkeklerde Kısırlık: BPA'ya anne karnındayken maruz kalmak, bebek gelişimini etkileyebilir. Ayrıca erkeklerde kısırlık riskini artırabilir.

Meme Kanseri Riski: BPA, östrojen hormonunu taklit eden bir madde olduğu için, sürekli maruziyet halinde östrojen seviyelerini yükseltebiliyor. Bu durum, kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor ve hormonal dengesizlik, obezite, kalp damar hastalıkları gibi sorunlara yol açabiliyor. Çocuklarda ise cinsel gelişimin erken yaşanmasını tetikleyebilir.

Özellikle sıcak havalarda pet şişe su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, pet şişelerin düzgün koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtiyor. Pet şişelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin suya geçme tehlikesi olduğunu söylüyor. Pet şişelerin yapımında kullanılan polietilen maddesi, suyun sıcak ortamda uzun süre bekletilmesi durumunda sıvıya geçebilir ve bu da sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle yaz aylarında araç içinde bırakılan pet şişelerden suya toksik maddeler geçebilir ve uzun vadede kanserojen etkilere neden olabilir.

Türkiye'de ve dünyada BPA'nın kullanımıyla ilgili bazı yasaklar bulunmaktadır. Örneğin, biberon üretiminde BPA yasaklanmıştır. Sağlık açısından güvenli plastik kapları tanımak için numara sistemine dikkat edilmelidir. 1, 2, 4, 5 numaralı plastikler sağlıklı kabul edilirken, 3, 6 ve 7 numaralı plastiklerde sorun olabileceği belirtilmektedir.

DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Plastik şişeler yerine cam şişe ve paslanmaz çelik kapların kullanımı daha sağlıklı bir alternatiftir. Bu kaplar, toksik madde geçişine engel olur ve uzun vadede sağlık risklerini minimize eder.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra kullanılan kapların da sağlık açısından güvenli olması, çocuklarımızın sağlığını korumak için büyük önem taşımaktadır. Uzmanların uyarılarına kulak vererek, daha sağlıklı tercihler yapmak mümkün.