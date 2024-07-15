Aman dikkat bu hatayı sakın yapmayın: Çocuğunuzu bilmeden zehirliyor olabilirsiniz!

Çocuğunuzun beslenmesi için kullandığınız gıda kapları ve yiyeceklerde dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var. Plastik kaplar ve konserve kutularının masum olmadığı ortaya çıktı. İşte uzmanlardan önemli uyarılar...
Çocuğunuzun beslenmesi için kullandığınız gıda kapları ve yiyeceklerde dikkat etmeniz gereken önemli hususlar var. Plastik kaplar ve konserve kutularının masum olmadığı ortaya çıktı. İşte uzmanlardan önemli uyarılar...
ÇOCUKLARINIZA SAKLAMA KABINDA YEMEK VERMEYİN
Günlük hayatta yaygın olan konserve kutuları, plastik saklama kapları ve damacanalarla ilgili ciddi uyarılarda bulunan uzmanlar, bu maddelerin uzun vadeli kullanımında tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor. Bazı plastik kapların içinde bulunan BPA'nın östrojen hormonunu taklit ettiğini belirten uzmanlar, bu maddenin çocuklarda erken ergenliğe ve erkeklerde kısırlık riskine neden olabileceğini ifade ediyor.
Bisfenol A (BPA), plastik ürünlerin temel malzemesi olan bir polikarbonattır ve günlük hayatta birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Damacanaların iç kaplamasında, bebek biberonlarında, ilaç şuruplarının ölçü kaşıklarında, sporcu mataralarının iç kısmında, plastik saklama kaplarında ve konserve kutuların iç kaplamasında kullanılmaktadır.
Uzmanlar, BPA'nın uzun vadeli etkilerini şu şekilde açıklıyor:
Meme Kanseri Riski: BPA, östrojen hormonunu taklit eden bir madde olduğu için, sürekli maruziyet halinde östrojen seviyelerini yükseltebiliyor. Bu durum, kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor ve hormonal dengesizlik, obezite, kalp damar hastalıkları gibi sorunlara yol açabiliyor. Çocuklarda ise cinsel gelişimin erken yaşanmasını tetikleyebilir.
Gebelik ve Erkeklerde Kısırlık: BPA'ya anne karnındayken maruz kalmak, bebek gelişimini etkileyebilir. Ayrıca erkeklerde kısırlık riskini artırabilir.
Türkiye'de ve dünyada BPA'nın kullanımıyla ilgili bazı yasaklar bulunmaktadır. Örneğin, biberon üretiminde BPA yasaklanmıştır. Sağlık açısından güvenli plastik kapları tanımak için numara sistemine dikkat edilmelidir. 1, 2, 4, 5 numaralı plastikler sağlıklı kabul edilirken, 3, 6 ve 7 numaralı plastiklerde sorun olabileceği belirtilmektedir.
Özellikle sıcak havalarda pet şişe su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, pet şişelerin düzgün koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtiyor. Pet şişelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin suya geçme tehlikesi olduğunu söylüyor. Pet şişelerin yapımında kullanılan polietilen maddesi, suyun sıcak ortamda uzun süre bekletilmesi durumunda sıvıya geçebilir ve bu da sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle yaz aylarında araç içinde bırakılan pet şişelerden suya toksik maddeler geçebilir ve uzun vadede kanserojen etkilere neden olabilir.
Plastik şişeler yerine cam şişe ve paslanmaz çelik kapların kullanımı daha sağlıklı bir alternatiftir. Bu kaplar, toksik madde geçişine engel olur ve uzun vadede sağlık risklerini minimize eder.
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra kullanılan kapların da sağlık açısından güvenli olması, çocuklarımızın sağlığını korumak için büyük önem taşımaktadır. Uzmanların uyarılarına kulak vererek, daha sağlıklı tercihler yapmak mümkün.