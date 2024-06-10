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Demir eksikliğine doğal reçete

Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Demir eksikliğine doğal reçete

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Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği, fazla üşüme, iştahsızlık, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, ilaç tedavisi kadar doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirtiyor. Önerileri sıralıyor:

- Demir içeriği yüksek besinlerle C vitamininden zengin gıdaları birlikte tüketin.
- Haftada 2-3 gün kırmızı et yiyin.
- Her gün 1 tane yumurta yiyin. Yumurtadaki demirin emilimini arttırmak için kahvaltınıza meyve ekleyin.
- Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı pekmez tüketin.

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