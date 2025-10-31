D vitamini eksikliği birçok sorunu beraberinde getiriyor

Vitamin ve mineraller, sağlıklı vücudun şifresini oluşturuyor. En hayati vitaminlerin başında ise D vitamini geliyor. Eksikliği halinde kas ve iskelet sisteminde ağrı, uyku bozuklukları, kalp hastalıkları ve depresyon görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, D vitamini eksikliğinin mutsuzluk, hayattan zevk alamama, iştahsızlık ve enerji düşüklüğü sorunlarına yol açtığını söylüyor. Vatandaşların güneşe çıkmalarını ve D vitamini içeren balıkların, süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini söylüyor