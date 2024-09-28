Çocuklarda ekran bağımlılığına aman dikkat!

Çocuklarda teknoloji bağımlılığının artışı, günümüzde hem dünya genelinde hem de Türkiye'de büyük bir sorun haline geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Leyla Yolar, çocuklarda bu bağımlılığın çok küçük yaşlarda görülmeye başladığını ve ebeveynlerin teknoloji kullanımına yönelik bilinçli yaklaşımlar geliştirmelerinin önemini vurguluyor. Teknoloji bağımlılığına karşı üç ana kurala dikkat çekiyor:

EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAK: 18 aylıktan küçük çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulmalı, 18-24 ay arasındaki çocuklar günde en fazla 20 dakika ekrana maruz kalmalıdır. 2-5 yaş arası çocuklar içinse bu süre bir saat ile sınırlandırılmalıdır.

ALTERNATİF AKTİVİTELER ÖNERME: Çocukların teknolojik cihazlardan uzaklaşmasını sağlamak için spor, sanat ve sosyal aktiviteler gibi alternatif etkinliklerle meşgul edilmeleri önerilmektedir.

SANAL ORTAMIN TEHDİTLERİ HAKKINDA BİLİNÇLENDİRME: Çocukların sanal zorbalık ve uzun süreli ekran kullanımına bağlı sağlık sorunları konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ruhsal problemler, dikkat eksikliği ve sosyal gelişim bozuklukları gibi sorunlar, teknolojinin aşırı kullanımına bağlı olarak yaygınlaşmaktadır.

4 SAĞLIK SORUNUNA DİKKAT

1 GÖZ BOZUKLUKLARI: Uzun süre ekrana bakmak göz kaslarını zorlayarak yorgunluk, bulanık görme ve miyopi gibi kalıcı sorunlara yol açabilir. Ekran mesafesi ve ışık düzenlemeleri bu sorunların önlenmesinde önemlidir

2 POSTÜR BOZUKLUKLARI: Cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımı nedeniyle uzun süre yanlış pozisyonda kalmak kas spazmlarına, omurga bozukluklarına ve kamburluğa neden olabilir.

3 RUHSAL SORUNLAR: Teknoloji bağımlılığı çocuklarda depresyon, anksiyete, odaklanma güçlüğü, özgüven eksikliği ve sosyal gelişimde gerilik gibi ruhsal sorunlara yol açabilir. Ekran süresinin sınırlandırılması ve çocuklara sosyal ve fiziksel aktiviteler sunulması bu tür sorunların önüne geçebilir.

4 OBEZİTE: Fiziksel aktivitenin azalması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve uyku sorunları obezite riskini artırabilir. Çocukların düzenli egzersiz yapmaları ve dengeli beslenmeleri teşvik edilmelidir.