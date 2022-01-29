Çocuk hayali kuran çiftlerin yardımına tüp bebek koşuyor! Kritik yaş 35

Kısırlık, günümüzde genç çiftleri bile etkiliyor. Bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi öneriliyor. Bu yöntem, yumurta ile spermin laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi olarak biliniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinan yanlıları anlatıyor. Çiftlere uyarılarda bulunuyor:
YANLIŞ: İlk denemede başarı şansı düşüktür.
DOĞRU: Tüp bebek tedavisinde başarı şansı; anne adayının yaşı, sperm ve yumurtanın kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bilimsel kanıtlara göre ilk denemede başarı şansı yüzde 50-60'dır. Tüp bebekte deneme sayısı arttıkça, hamilelik şansı da yükselir.
YANLIŞ: Tedavi süresince hastanede kalınması gerekiyor.
DOĞRU: Yaygın inanı- şın aksine, tüp bebek tedavi süreçleri hastanede kalmayı gerekmez. Yumurta toplama işlemi anestezi altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Anne adayı, 3-4 saatlik yatış sonrasında hastaneden taburcu olunur. Embriyo transfer işlemi sonrasında ise hastanede 2-3 saat dinlenmek yeterli olur.