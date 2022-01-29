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    Çocuk hayali kuran çiftlerin yardımına tüp bebek koşuyor! Kritik yaş 35

    Tüp bebek tedavisi, çocuk hayali kuran çiftlerin yardımına koşuyor. Uzmanlar, bu tedavide annenin yaşının kritik önem taşıdığına değiniyor. “35 yaşından sonra doğurganlık düşer. 45 yaşından sonra başarı şansı yok denecek kadar azalır” diyor.

    Tüp bebekte kritik yaş 35

    Kısırlık, günümüzde genç çiftleri bile etkiliyor. Bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi öneriliyor. Bu yöntem, yumurta ile spermin laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi olarak biliniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinan yanlıları anlatıyor. Çiftlere uyarılarda bulunuyor:



    YANLIŞ: İlk denemede başarı şansı düşüktür.
    DOĞRU: Tüp bebek tedavisinde başarı şansı; anne adayının yaşı, sperm ve yumurtanın kalitesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bilimsel kanıtlara göre ilk denemede başarı şansı yüzde 50-60'dır. Tüp bebekte deneme sayısı arttıkça, hamilelik şansı da yükselir.



    YANLIŞ: Tedavi süresince hastanede kalınması gerekiyor.
    DOĞRU: Yaygın inanı- şın aksine, tüp bebek tedavi süreçleri hastanede kalmayı gerekmez. Yumurta toplama işlemi anestezi altında gerçekleştirilen bir işlemdir. Anne adayı, 3-4 saatlik yatış sonrasında hastaneden taburcu olunur. Embriyo transfer işlemi sonrasında ise hastanede 2-3 saat dinlenmek yeterli olur.



        YANLIŞ: Tüp bebek tedavisi erken menopoza neden olur.
        DOĞRU: Tüp bebek tedavisinde var olan yumurtalar büyütülür. Dolayısıyla sayılarında bir azalma olmaz.



        YANLIŞ: Tüp bebek tedavisiyle ikiz ya da üçüzler olur.
        DOĞRU: Tüp bebek tedavisinde çoğul hamilelik daha fazla olur. Ancak transfer edilen embriyoların sayısıyla çoğul hamileliği önlemek mümkün olur.



        YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinde başarı oranı yüzde 100'dür.
        DOĞRU: Tedavide başarı oranı; anne adayının yaşı ve infertilite nedenine göre değişir.



            YANLIŞ:Kadının yaşı tüp bebek tedavisinde önemsizdir:
            DOĞRU: Kadınlarda yaş ilerledikçe üreme fonksiyonlarında değişimler yaşanır. Öyle ki 25-30 yaşları en doğurgan yaşlarken, 35 yaşından sonra doğurganlıkta düşer. Tüp bebek tedavisiyle 45 ve daha üst yaş sınırlarında olan kadınlarda hamilelik şansı yok denecek kadar az olur.

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            Haberler Sağlık Çocuk hayali kuran çiftlerin yardımına tüp bebek koşuyor! Kritik yaş 35
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