Çocuk hayali kuran çiftlerin yardımına tüp bebek koşuyor! Kritik yaş 35

Kısırlık, günümüzde genç çiftleri bile etkiliyor. Bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi öneriliyor. Bu yöntem, yumurta ile spermin laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında embriyonun anne adayının rahmine yerleştirilmesi olarak biliniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinan yanlıları anlatıyor. Çiftlere uyarılarda bulunuyor: