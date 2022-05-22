Cana kast eden yüksek tansiyon fazla kilo ve steresin yanı sıra ağrı kesicililerden de dolayı yükseliyor

Hipertansiyon, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, yıllarca belirti vermeden ilerliyor. Kimi zaman da inme, kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açıyor! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, hipertansiyonun görülmesinde genetik faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor.
KİLOYA DİKKAT
Genetik faktörler, obezite, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve haftada 4-5 kadehten fazla alkol tüketimi hipertansiyona sebep olabilir. Bel çevresinin kadınlarda 88 santimetrenin, erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerinde olması hipertansiyon gelişimi açısından risk oluşturur. Doğum kontrol hapları ve ağrı kesiciler vücuttaki kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Hipertansiyondan korunma yöntemlerini şöyle sıralıyor: Alkol ve sigara tüketimini azaltın. Tuzu kısıtlayın. Düzenli fiziksel egzersiz yapın. Fazla kilolardan kurtulun. Stresten uzaklaşın!
ANNELİĞİN DOĞAL REÇETESİ
Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
FASULYE: Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.
YEŞİLLİKLER: Ispanak, marul, roka, brokoli yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.
KABAK ÇEKIRDEĞI: İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.
ZEYTİNYAĞI: Yumurtlama, döllenme ve embrionun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.
SOMON BALIĞI: Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur.
DONDURMA: The Nurses Health Study'e göre günde 1 veya 2 porsiyon dondurma yemek yumurtlama kapasitesini artırır. Yumurtlama döngüsünü destekler.