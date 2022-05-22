Cana kast eden yüksek tansiyon fazla kilo ve steresin yanı sıra ağrı kesicililerden de dolayı yükseliyor





VÜCUDUN DOKTORU

Büyük çoğunluğu güneş ışığından alınan D vitamini, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bu vitaminin en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğuna dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin kanser ve diyabet başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açtığını belirtiyor. "D vitamini eksikliği kronik yorgunluk, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Fazla D vitamininin böbrek ve kalp yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.