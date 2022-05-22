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    Cana kast eden yüksek tansiyon fazla kilo ve steresin yanı sıra ağrı kesicililerden de dolayı yükseliyor

    Yüksek tansiyon, cana kast ediyor! Fazla kilo ve stresin yanı sıra ağrı kesicilerin düzensiz kullanımı da bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Ağrı kesici tansiyonu yükseltir

    Hipertansiyon, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, yıllarca belirti vermeden ilerliyor. Kimi zaman da inme, kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açıyor! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kadir Polat, hipertansiyonun görülmesinde genetik faktörlerin de etkili olduğunu söylüyor.



    KİLOYA DİKKAT
    Genetik faktörler, obezite, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve haftada 4-5 kadehten fazla alkol tüketimi hipertansiyona sebep olabilir. Bel çevresinin kadınlarda 88 santimetrenin, erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerinde olması hipertansiyon gelişimi açısından risk oluşturur. Doğum kontrol hapları ve ağrı kesiciler vücuttaki kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olabilir" uyarısında bulunuyor. Hipertansiyondan korunma yöntemlerini şöyle sıralıyor: Alkol ve sigara tüketimini azaltın. Tuzu kısıtlayın. Düzenli fiziksel egzersiz yapın. Fazla kilolardan kurtulun. Stresten uzaklaşın!



    ANNELİĞİN DOĞAL REÇETESİ
    Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
    FASULYE: Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.
    YEŞİLLİKLER: Ispanak, marul, roka, brokoli yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.
    KABAK ÇEKIRDEĞI: İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.
    ZEYTİNYAĞI: Yumurtlama, döllenme ve embrionun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.
    SOMON BALIĞI: Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur.
    DONDURMA: The Nurses Health Study'e göre günde 1 veya 2 porsiyon dondurma yemek yumurtlama kapasitesini artırır. Yumurtlama döngüsünü destekler.



        KARPUZ MUCİZESİ
        Yaz aylarının baş tacı olan karpuz, ağızları tatlandırıyor. Harareti alan bu mucize meyve içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı da koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği karpuzun faydalarını açıklıyor.



        KOLESTEROLE ÇARE...
        "Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda karpuz içerdiği likopen ile prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltır. Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Bu antioksidan bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanseri önleyici özellik göstermektedirler. Aynı zamanda potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür" diyor.



        VÜCUDUN DOKTORU
        Büyük çoğunluğu güneş ışığından alınan D vitamini, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bu vitaminin en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulunduğuna dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin kanser ve diyabet başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açtığını belirtiyor. "D vitamini eksikliği kronik yorgunluk, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve çocuklarda raşitizm denen hastalığa yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Fazla D vitamininin böbrek ve kalp yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.



            AĞIZ KOKUSUNA KARŞI REZENE
            Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler. Baş ağrısını dindirir.

            SİNDİRİME PANCAR
            Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.

            SİVİLCEYE KEKİK YAĞI
            Kekik yağı, solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eder. Antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Kemik ve eklem ağrılarına iyi gelir. Öksürüğü dindirir. Sivilceleri temizler. Ağız kokusunu bitirir.

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            Haberler Sağlık Cana kast eden yüksek tansiyon fazla kilo ve steresin yanı sıra ağrı kesicililerden de dolayı yükseliyor
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