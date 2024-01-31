Astımın şakası yok! İşte belirtileri ve yapılması gerekenler...

Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste baskı... Tüm bunlar, gençten yaşlıya herkesi etkileyen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri olarak kabul ediliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, astımla ilgili bilgilendiriyor: Astım, havayollarında kronik inflamasyon ile seyrediyor. Kendiliğinden geçip tamamen ortadan kalkmıyor. Öyle ki astım şikayetleri bazen hayatı tehdit edebilecek kadar kötüleşebiliyor. Solunum testleri normal olsa dahi havayolundaki inflamasyon genellikle devam ediyor ve ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.
DÜZENLİ İÇİLMELİ
İlaçlar doğru şekilde kullanılmadığında, alınan ilaç akciğere ulaşmıyor ve hastanın şikayetleri kontrol altına alınmıyor. Hasta şikayetlerinin geçmediğini belirterek hekime başvuruyor. Bu nedenle hastanın hekime her gelişinde, ilacını doğru kullanıp kullanmadığı sorgulanması, yanlışları tespit edilip hastaya doğrusu anlatılması gerekiyor.
BİR TUTAM KİMYON BÖBREK TAŞINA SON
Tıbbın babası olarak dünya çapında tanınan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüzde yaşanan sağlık sorunlarına çözüm oluyor. Ünlü hekimin böbrek taşını eritir dediği kimyon, birçok rahatsızlığa da iyi geliyor. İçerisinde yer alan magnezyum, sodyum ve uçucu yağlar; sindirimi hızlandırıyor. Bir miktar sıcak suya eklenerek, tüketildiğinde mide ağrılarını bitiriyor. Şişkinlik başta olmak üzere çoğu gastrointestinal bozuklukları tedavi ediyor. İrritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletiyor. Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı oluyor.
MÜZİK YAPMAK HAFIZAYI KORUR
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma, müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkilerini 40-68 yaş 1100'den fazla kişi üzerinde inceledi. Araştırmacılar, hayatlarında müzikle uğraşmış ve müzikle hiç ilgilenmemiş kişilerin bilişsel verilerini karşılaştırdı. Sonuçlar, piyano ya da org çalan kişilerin müzikle uğraşmanın yararını daha fazla gördüğü ancak yalnızca müzik dinlemenin bilişsel sağlığa aynı şekilde etki etmediğini gösterdi. Araştırma, müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasını sağladığını, hafızalarının daha iyi olduğunu ortaya koydu.
ZEHİRLENMEYE TAKVİYE
Vatandaşlar, bağışıklığı güçlendirmek için besin takviyelerine sarılıyor. Özellikle pandemi döneminde kullanımı artan takviyeler, bilinçsiz kullanılırsa sağlıktan edebiliyor. Uzman Diyetisyen, sağlıklı beslenmenin öncelikli olması gerektiğini vurguluyor. "Hiçbir takviyenin sağlıklı beslenmenin yerini tutmayacağı unutulmamalıdır. Besin takviyeleri, ihtiyaç olarak görülse de sağlıklı bireyler için uzmanlar tarafından kişisel olarak önerilmediği sürece gerekli değildir. Aşırı miktarda alınan takviyeler zehirlenme ve organ hasarına neden olabilir" diyor.
MANTAR FAZLA KİLOLARI ATAR!
Salatalarımıza, çorbalarımıza, soslarımıza kattığı lezzetle severek yediğimiz mantarın faydaları saymakla bitmiyor. Kalorisi yok denecek kadar az olan mucize besin, lif bakımından zengin oluşlarıyla uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. Kalp sağlığını artırıyor. Genç kalmaya yardımcı oluyor. Beyninizi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırıyor.
KEMİK DOSTU KAJU
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kemik sağlığı açısından önemlidir.
ŞEKERE GREYFURT
Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Kanser gelişimini önler. İnsülin direncini azaltır.
ÖKSÜRÜĞE REÇEL
Kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzama ve çeşitli kaşıntıları giderir.