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Alzheimer 65 yaşını bekler! İşte uzmanından tedavi yöntemi!

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan nörolojik hastalıklardan biri de Alzheimer, demans kategorisinde görülüyor. Dr. Refik Kunt, "Alzheimer tedavisinde esas olan; semptomları azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Alzheimer 65 yaşını bekler! İşte uzmanından tedavi yöntemi!

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Nörolojik hastalıklar, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Kunt, Alzheimer'ın belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.

Alzheimer hastalığı bunama yani demans kategorisinde değerlendiriliyor. Hastalık zaman içinde beyindeki hücrelerin çevresinde beta amiloid plakların oluşmasına bağlı olarak bu hücrelerin ölmesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle 65 yaş ve üzerinde görülüyor. Dr. Refik Kunt, "Alzheimer tedavisinde esas olan; semptomları azaltarak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Yaygın görülen Alzheimer belirtileriyle ilgili de şunları söylüyor: Hastalar kişileri, nesneleri, adresleri, sayıları, tarihleri hatırlamakta zorlanma, gün ve ayların sıralamasını unutma, iyi bilinen yer ve adreslerde bile kaybolma durumları görülür.

Uyku düzeni, sağlıklı beslenme ve egzersiz, Alzheimer riskini azaltmaktadır.

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