Ağız kokusunu dikkate alın! Uzmanı uyardı: İhmal edildiğinde kansere neden oluyor

Dr. Ahmet Tunç, önemli uyarılarda bulunuyor. "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir. Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, mide de yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir.



Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir" uyarısında bulunuyor. Helikobakter tanısının dışkıda ve kanda helikobakterin antijenini ve antikorunu ölçülerek yapıldığını söylüyor. Ayrıca endoskopik yöntemle mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit edildiğini sözlerine ekliyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Tedavi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir. Antibiyotik direnci vardır. Belirtilerden bir ya da birden fazla şikayeti olanlar bir doktora başvurmaları gerekmektedir.

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