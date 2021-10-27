Düzenli muayene olmak gerek! Romatizma kör ediyor (Sağlık haberleri)

Türkiye'de 3 ilde dört romatoloji merkezinde yürütülen ve 500 romatizma hastalığı olan çocuğun dahil edildiği JUPITER çalışmasına göre romatizmalı çocukların yüzde 10'unda göz tutulumu (üveit) görülüyor. Bunların da yüzde 15'inde ameliyat gerekiyor.

ANTİBİYOTİKLE DÜZELMEZ

Doç. Dr. Sezgin Şahin, romatizma hastalarının yarısının düzenli göz takiplerine gitmediğini vurguluyor: 200 çocuktan biri romatizmalı. Üveit belirtileri çoğunlukla basit göz enfeksiyonları ile karıştırılabiliyor. Bu hastalar düzenli takip edilmediğinde kör olma riski altında. Üveit, antibiyotikle düzelmez.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Türkiye'de meme kanseri sıklığı, son 20 yılda 2 kat arttı. Kanserin en belirgin özelliğinin ele gelen kitle olduğunu belirten Uzm. Dr. Neslihan Özyurt, korunmak için şu önerilerde bulunuyor: Sebze ve meyve yiyin. Fiziksel aktiviteleri artırın. Kilonuza dikkat edin. Sigara kullanmayın.

DİYABETE ÇAKŞIR OTU

Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindiriyor. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Demans ve Alzheimer'dan koruyor. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor.

KANSERSAVAR YUMURTA

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutuyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor.

KOLESTEROLE KARŞI BAMYA

Bamya, bağırsak hareketlerini düzenliyor. Kronik hastalıkların riskini azaltıyor. Vücutta bulunan kolesterolü düzenliyor. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile vücuttaki demir ihtiyacını karşılıyor.