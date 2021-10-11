Kanlı ishal vakalarında adeta patlama yaşandı! Kanlı ishal nedir?

Kanlı ishal, normal ishal salgınlarına göre çok daha kısa sürede yüksek sıvı kaybına yol açarak ciddi tablolara neden olabildiğinden vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Uz. Dr. Aslan Çelebi, kanlı ishalle ilgili bilgiler veriyor: Kanlı ishal, antibiyotik ya da kaybedilen sıvı kaybının yerine konduğu bir medikal müdahale yapılmadığı takdirde, geçmeden günlerce devam etmektedir. Bunda sıcak hava ve hijyenik olmayan gıda tüketimi etkili olabilir. Antibiyotik ve serum tedavisi gerekebiliyor.

SALGINDAN KORUNMAK İÇİN

Hijyen kurallarına dikkat edin. Havluları diğer ev sakinlerinden kesinlikle ayrı tutun. Beslenme planında haşlama patates, muz gibi gıdalara ağırlık verin. Dışarıdan yemek yerken hijyen açısından güvenilir yerlerden yemek yiyin.