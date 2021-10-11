Gece kaşıntı tutar! Egzama soğuk havalarda daha sık meydana geliyor

SOĞUK HAVA CİLDİ KURUTUR

Akçay, şu bilgileri veriyor: Egzama alevlenmelerinin kışın daha sık meydana geldiğini veya daha da kötüleştiğini görebilirsiniz. Kuru hava, iç mekan ısıtma sistemleriyle birleştiğinde cildinizi kurutabilir. Cilt kendi kendine nemli kalamadığı için egzama alevlenir. Alevlenmeler ayrıca çok fazla giysi giymek, sıcak banyo yapmak veya çok fazla yatak örtüsü kullanmaktan da kaynaklanabilir. Bunların hepsi soğuk kış aylarında yapmanız daha muhtemel olan şeylerdir. Bu sebeplerden dolayı egzama alevlenmeleri kışın artış gösterir.

KİMYASALLARA DİKKAT

Ciltte bulunan mantarlar ve kimyasal kullanımı egzamayı tetikleyebilir. Pandemi nedeniyle el dezenfektanlarının sıklıkla kullanılması ellerde egzamaya neden olabilir. Egzaması olmayan kişilerde bile dezenfektanlar kuruluk ve tahrişe neden olabilirken, egzaması olan kişilerde de alevlenmelere neden olabilir. Egzamada cildin nemini korumak gerekir. Alkollü dezenfektanların cildi kurutucu özelliği vardır. Bu nedenle dezenfektan kullandıktan sonra cildi nemlendirmek faydalı olacaktır.

SICAK DUŞ ALMAYIN

Egzamadan korunmak için ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Cildinizi sık sık nemlendirin. Hafif cilt bakım ürünleri kullanın. Pamuklu kıyafetler tercih edin. Sıcak banyo yapmayın. Vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olmak için bolca su için.