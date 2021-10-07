Egzersiz ve düzenli uyumak unutkanlığı azaltır

Ülkemizde yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, en ufak unutkanlık bulgusunun Alzheimer riski açısından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Sık sık aynı soruları tekrar etme, yakınların ya da akrabaların adını unutma, eşyaları nereye koyduğunu hatırlayamama, hafıza bozukluğu gibi bulgulara dikkat edilmesini gerektiğini söylüyor.

DİL ÖĞRENMEYE ÇALIŞIN

Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemenin, egzersiz yapmanın ve düzenli uyumanın alınabilecek önlemlerin başında geldiğini kaydeden Özlece, "Kitap okumak, dil öğrenmek, bulmaca çözmek gibi etkinlikler, sinir hücreleri arasındaki sinaps adı verilen bağlantıların sayısını artırarak beynin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Zihinsel aktiviteleri ihmal etmeyin" diyor.