Tansiyona çörek otu (Sağlık haberleri)

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, çörek otunun binlerce yıldır birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını açıkladı. Çörek otunun faydalarını şöyle sıraladı: Çörek otu içerdiği vitamin ve minareler ile çok değerli bir bitkidir. İnsan sağlığı için de gerekli olan A, H, C, B1, B2, B6, C vitaminleri, çinko ve magnezyum içerir. Bronşit, astım, romatizma, alerji, tansiyon, sedef hastalığına iyi gelir. Meme kanserine karşı savaşır. Şeker hastalığı ve birçok hastalığın önlenmesinde büyük katkı sağlar. Anne sütünü artırır. Bağırsak sistemini güçlendirir. Cildi nemlendirir. Vücudu dinç tutup yorgunlukları önler. Ancak kullanırken dozuna dikkat etmek gerekir. Çünkü bazı du-rumlarda farklı ilaçlarla etkileşim haline geçebilir.

VARİSE GEBE!

Varisler, iş ve yaşam koşullarının yapısal yatkınlığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Hasan Sunar, "Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışanlar ilk akla gelenler oluyor. Masa başından kalkmadan çalışanları da buna eklemek gerekli. Hamileler de önemli bir varis riski altındalar. Aile üyelerinde varis görülenler daha dikkatli olmalılar" diye konuşuyor.

KALBİNİ KIRARIM ŞEKERİM

Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, diyabet hastalığına da davetiye çıkartıyor. Modern hayatın vebası olarak adlandırılan bu hastalık, kısa ve uzun vadede pek çok sağlık sorununa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, diyabetin erken evrelerde sık idrara gitme, ağız kuruluğu, çok su içme, iştah artışı, kilo kaybı, bulantı, karın ağrısı, halsizlik, çarpıntı, tansiyon düşüklüğüyle belirti verdiğini söylüyor. İlerleyen dönemlerdeyse tablo şuur bulanıklığı ve komaya kadar ilerliyor. Kan şekerinin düşük olduğu durum, hipoglisemi olarak adlandırılıyor. Bu durumda hastalarda terleme, titreme, endişe, baş dönmesi, açlık, çarpıntı, görme bozukluğu, yorgunluk görülüyor. Hipoglisemi psikolojik ve nörolojik bozukluklar, kalp krizi ve ritim bozuklukları, gözde kanama ve diyabete bağlı retina tabakasında görülen bozukluklarda ağırlaşma riskini artırıyor. Diyabet, vücuttaki pek çok hayati organa da zarar veriyor. Kalp ve beyin damarı hastalıkları riskini artırıyor.

ÖĞLEN İKİ SAAT UYKU

Genellikle çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykuya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur. 4 yaşından küçük çocukların uykusu bir fizyolojik gereksinimken, 4 yaşından sonrası ise duygusal bir ihtiyaç olabilir. 4 yaş öncesi çocuklar öğlen uyku uyumadıkları takdirde güne ayak uydurmaları oldukça zor olacaktır. Bu durum genellikle akşam uykularının bozulmasına neden olabilir. 4 yaş sonrası özellikle aktif çocukların öğlen uyuması duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir. Öğle 2 saat uyumaları öneriliyor.

TARÇINLA KRİZİ ÖNLEYİN

Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir.

KIRIŞIKLIĞA KARŞI ACI BİBER

Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir.

PIRASA KAN YAPAR

Bol lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Uykusuzluğu bitiren pırasa, vücuttaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitirir.