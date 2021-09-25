Rahim kanserini erken yakalayın

Kanserin, 100'den fazla türü bulunuyor. Bu kanserler içinde doğrudan korunabilecek tek bir tür yer alıyor. Uzmanlar, Human Papilloma Virüsü'nün (HPV) neden olduğu rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü, "Yapılan araştırmalara göre kadınların yaklaşık yüzde 80'inden fazlası hayatlarının mutlaka bir döneminde HPV virüsüne maruz kalmaktadır. Vücuttan temizlenemeyen virüs rahim ağzı kanserine yol açabilir" diyor.
YÜZDE 90 ENGELLER
Rahim ağzı kanseri genellikle ilişki sırasında kanama, yoğun kasık ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Emre Özgü, bu hastalığa karşı en güçlü silahın, HPV ve Smear testleri olduğunu söylüyor. "Aşı için en ideal yaş 9-15 arasıdır. Aşı sayesinde kanser riski yüzde 90 azalır" bilgisini veriyor.
YÜZDE 90 ENGELLER
Rahim ağzı kanseri genellikle ilişki sırasında kanama, yoğun kasık ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Emre Özgü, bu hastalığa karşı en güçlü silahın, HPV ve Smear testleri olduğunu söylüyor. "Aşı için en ideal yaş 9-15 arasıdır. Aşı sayesinde kanser riski yüzde 90 azalır" bilgisini veriyor.