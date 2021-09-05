Prostat aileden miras! 50 yaşından sonra kontroller aksatılmamalı

Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri, 50 yaşını bekliyor! Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, TAKVİM okuyucularına özel önemli bilgiler veriyor.
RİSK YAŞLA ARTAR
Prostat, erkeklerde üreme ve idrar tutma fonksiyonları bakımından önem taşıyor. Başlarda hiçbir belirti vermeden ilerleyen prostat kanseri riskini genetik faktörler, ileri yaş, beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam şekli artırıyor. Bu nedenle erkeklerin üroloji muayenelerini aksatmaması gerekiyor. Özellikle ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kontrollere 45 yaşından itibaren başlaması önem taşıyor. Prostat kanseri teşhisinde doktora başvuran hastaların öncelikle muayenesi ve kanda total PSA testi yapılıyor. Prostat kanseri şüphesi olan hastalara prostat biyopsisi yapılarak tanı konuluyor.
Tedavi yöntemleri ise şöyle sıralanıyor:
FOKAL TEDAVİLER: Bu yöntemler erken evrede yakalanmış ve agresif olmayan kanserler için kullanılır. Tüm prostatın çıkarılması yerine, sadece prostattaki kanserli dokuların yok edilmesi amaçlanır.
NANOKNİFE: Yumurtalık ve makat arası bölgeden prostata kanserli dokuların etrafına 2- 4 arası iğne sokularak, kanserli dokuların yok edilmesi amaçlanır.
ROBOTİK CERRAHİ: Robotik cerrahi hastaya tedavi konforu sağlar. Robotik cerrahi ile kanserli olan prostat güvenli bir şekilde çıkarılarak komplikasyon ihtimali en aza indirmektedir.
RİSK YAŞLA ARTAR
Prostat, erkeklerde üreme ve idrar tutma fonksiyonları bakımından önem taşıyor. Başlarda hiçbir belirti vermeden ilerleyen prostat kanseri riskini genetik faktörler, ileri yaş, beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam şekli artırıyor. Bu nedenle erkeklerin üroloji muayenelerini aksatmaması gerekiyor. Özellikle ailesinde kanser hikayesi olan kişilerin kontrollere 45 yaşından itibaren başlaması önem taşıyor. Prostat kanseri teşhisinde doktora başvuran hastaların öncelikle muayenesi ve kanda total PSA testi yapılıyor. Prostat kanseri şüphesi olan hastalara prostat biyopsisi yapılarak tanı konuluyor.
Tedavi yöntemleri ise şöyle sıralanıyor:
FOKAL TEDAVİLER: Bu yöntemler erken evrede yakalanmış ve agresif olmayan kanserler için kullanılır. Tüm prostatın çıkarılması yerine, sadece prostattaki kanserli dokuların yok edilmesi amaçlanır.
NANOKNİFE: Yumurtalık ve makat arası bölgeden prostata kanserli dokuların etrafına 2- 4 arası iğne sokularak, kanserli dokuların yok edilmesi amaçlanır.
ROBOTİK CERRAHİ: Robotik cerrahi hastaya tedavi konforu sağlar. Robotik cerrahi ile kanserli olan prostat güvenli bir şekilde çıkarılarak komplikasyon ihtimali en aza indirmektedir.