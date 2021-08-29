Her derde deva üzüm (Sağlık haberleri)

Kırmızısı, yeşili, siyahı... Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, üzümün antioksidanlarının en çok kabuğu ve çekirdeğinde bulunduğuna dikkat çekiyor. Mucize meyvelerin faydalarını sıralıyor...

KALP DOSTU: Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

KANSERE DÜŞMAN: Çekirdeğiyle tüketildiğinde vücudu toksinlerden temizler. Kanser hücrelerini küçültür.

YAŞLANMAYI ENGELLER: Vücuttaki zararlı maddelerle savaşır. Cildin yaşlanmasını geciktirir.

KABIZLIĞI ÖNLER: Bol lif içeren üzüm, kabızlığı engeller. Kolon kanserine karşı koruma sağlar.

GENİZ ETİNİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTÜN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy, geniz eti büyümesinin 3-6 yaş arasındaki çocukları tehdit ettiğini söylüyor. "Geniz eti ameliyatlarını geciktirmemek gerekiyor. Çünkü gecikme; kalıcı çene ve yüz değişiklikleri, gelişim bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir" diyor.