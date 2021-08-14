Her 20 kişiden 1'inde var! Huzursuz bacak sendromu, yaşam kalitesini düşürüyor

Huzursuz bacak sendromu (HBS), tedavi edilmediği zaman ciddi problemlere neden oluyor. Prof. Dr. Barış Metin, belirtilerin gece artması sonucu uykusuzluk meydana geldiğini söylüyor. Uzun süren uykusuzlukta dikkat, konsantrasyon bozukluğu, iş ve akademik performansta düşme, kazalarda artış ve psikolojik sıkıntılara neden olabiliyor. Metin, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:

HAREKET İSTEĞİ GELİYOR

Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığının en önemli özelliği, şikayetlerin gece saatlerinde belirgin olması ve huzursuzluğun bacaklar hareket edince rahatlamasıdır. HBS, temel olarak bacaklarda huzursuzluk hissi olarak tarif ediliyor. Bu his, hastaları, bacaklarını sürekli hareket etmeye zorluyor. Hareket isteği öyle güçlü oluyor ki bazı hastalar gece uyumadan önce saatlerce evinin içinde ileri geri yürümek zorunda kalabiliyor. Hatta bacaklarını soğuk suya sokan, yatakta dakikalarca pedal çevirme hareketi yapan hastalar bile var.

GEBELİKTE RİSK ARTIYOR

HBS'ye yol açan bir nedenden bahsetmek henüz mümkün değil. Tedavi aşamasında, genelde sinir sisteminde dopamin miktarını artıran ilaçların işe yaraması dopamin dengesi ile ilgili problemlerin altta yatabileceğini düşündürüyor. Ayrıca sinirlerinde başka bir nedenle hasar oluşmuş olan polinöropati hastaları HBS açısından risk altındadır. Örneğin kontrolsüz diyabete bağlı diyabetik polinöropati gelişmiş hastalarda HBS sık görülür. B12 ve demir eksikliği de HBS'ye zemin hazırlayan durumlardır. Bu nedenle HBS'li hastalarımızda bu gibi durumları araştırmak için genelde kan testleri istiyoruz. HBS'nin sık görüldüğü bir diğer durum da gebeliktir. Gebelikte birçok kadında demir eksikliği geliştiği için HBS riski artar. Bazı antidepresanlar, hastalığın belirtileri artırabilir.

PSİKOLOJİK DEĞİLDİR

Huzursuz Bacak Sendromu, tam tersine psikolojik bozukluk değildir. Tedavide birçok ilaç kullanılmakla birlikte en sık kullandığımız ilaçlar beyindeki dopamin miktarını artıran ilaçlardır. Bu ilaçlar her gece düzenli alınmak üzere verilir ve tedavi süresi haftalar veya aylar sürebilir. Ancak tedavi genelde yüz güldürücüdür ve hastalar ilaçlarla rahat bir uyku uyuyabilirler.