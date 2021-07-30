Kansızlığın çözümü: Üzüm

Üzüm, yaşıyla da kurusuyla da sağlığı koruyor. Hamilelikte tüketilen bir avuç kuru üzümün yorgunluğu engellediğini söyleyen Diyetisyen Bengü Ünal, "Hamilelerde kansızlık çok sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Üzüm ise içeriğinde yüksek miktarda demir bulundurmaktadır. Hamile bayanlar her gün 1 avuç kuru üzüm ya da 12 adet yaş üzüm tüketerek halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi kansızlıktan kaynaklanan semptomları azaltabilir" diyor.

KEMİKLERE TAHİN

Susam tohumunun ezilmesiyle elde edilen tahin, bolca kalsiyum içerir. Kemikleri güçlendirir. Beyin sağlığını korur.

ŞİFA DEPOSU PIRASI

VİTAMİN deposu pırasa, kemik sağlığını destekler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kilo alımını engeller.

BEYNİN İLACI KÖRİ

YEMEKLERE lezzet katan köri, eklem iltihaplarına iyi gelir. Beyin hücrelerini güçlendirir. Prostat riskini azaltır.