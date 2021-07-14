Safra kesesi taşı dayanılmaz ağrılara yol açıyor: Yüksek kolesterol, taş riskini artırır

Kanserden şüphelenildiği durumlarda ise bilgisayarlı tomografi (MR) ve daha ileri tetkikler de uzman doktor tarafından istenebiliyor. Safra kesesi ameliyatı genellikle kapalı (laparoskopik) yöntem ile gerçekleştiriliyor ve operasyon sırasında safra kesesi, içindeki taşlarla birlikte alınıyor. Nadiren de olsa kapalı ameliyat sırasında anatomik yapıların yeterli olarak ortaya konamadığı durumda da açık ameliyata geçilebiliyor.