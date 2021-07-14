Safra kesesi taşı dayanılmaz ağrılara yol açıyor: Yüksek kolesterol, taş riskini artırır

Safra kesesi, yemeklerden sonra özellikle yağlı gıdaların sindirilmesini kolaylaştıran safra sıvısının bağırsaklara geçişini sağlıyor. Toplumda sık görülen safra taşı ve safra polipleri ise dayanılmaz ağrılara yol açıyor.
Genellikle kadınlarda daha sık görülen safra kesesi taşının oluşmasında, yüksek kolesterol de önemli rol oynuyor. Vakaların yüzde 75'inde herhangi bir belirti vermeyen safra taşının cerrahisinin ise şikayetlerin görüldüğü dönemde yapılması önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, bu hastalığın tespiti ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
BEYAZ TENLİLER DİKKAT
Safra kesesinde genellikle taş ve polip şikayetleri görülüyor.