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    Safra kesesi taşı dayanılmaz ağrılara yol açıyor: Yüksek kolesterol, taş riskini artırır

    Safra kesesi taşı dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Kadınlarda daha sık görülen bu hastalığın ortaya çıkmasında, kolesterol de etkili oluyor. Uzmanlar uyarıyor: Yüksek kolesterol, taş riskini artırır.

    Kolesterol safraya sataşır

    Safra kesesi, yemeklerden sonra özellikle yağlı gıdaların sindirilmesini kolaylaştıran safra sıvısının bağırsaklara geçişini sağlıyor. Toplumda sık görülen safra taşı ve safra polipleri ise dayanılmaz ağrılara yol açıyor.

    Genellikle kadınlarda daha sık görülen safra kesesi taşının oluşmasında, yüksek kolesterol de önemli rol oynuyor. Vakaların yüzde 75'inde herhangi bir belirti vermeyen safra taşının cerrahisinin ise şikayetlerin görüldüğü dönemde yapılması önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, bu hastalığın tespiti ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

    BEYAZ TENLİLER DİKKAT
    Safra kesesinde genellikle taş ve polip şikayetleri görülüyor.

        Daha nadir olarak safra kesesi kanseri de ortaya çıkabiliyor. Safra kesesi taşlarının toplumda yüzde 10-20 civarında görülüyor. Genellikle beyaz tenli, sarışın ve doğum yapmış kadınlarda daha çok karşılaşılıyor. Safra kesesi taşlarının en sık izlenen tipini kolesterol taşları oluşturuyor. Safra içeriğindeki kolesterol miktarının artması taş oluşumuna yol açabiliyor.

        TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
        Safra kesesi hastalıklarının tanısında kullanılan ve en güvenilir yöntemi ultrasonografi oluşturuyor.

        Kanserden şüphelenildiği durumlarda ise bilgisayarlı tomografi (MR) ve daha ileri tetkikler de uzman doktor tarafından istenebiliyor. Safra kesesi ameliyatı genellikle kapalı (laparoskopik) yöntem ile gerçekleştiriliyor ve operasyon sırasında safra kesesi, içindeki taşlarla birlikte alınıyor. Nadiren de olsa kapalı ameliyat sırasında anatomik yapıların yeterli olarak ortaya konamadığı durumda da açık ameliyata geçilebiliyor.

            SAFRANIN GÖREVİ NEDİR?
            Safra, karaciğerden salgılanan safranın bir kısmının depolanmasından ve konsantre edilmesinden sorumludur. Karaciğerin hemen alt yüzünde yer alır. Yemeklerden sonra, özellikle yağlı gıdaların mideden on iki parmak bağırsağına geçmesiyle birlikte kasılarak, yağların sindirimi için gerekli olan safranın bağırsağa geçişini sağlar.

            GENELDE SİNSİ İLERLER
            Safra             kesesi taşlarının yaklaşık yüzde 75'i herhangi bir belirti ve bulgu vermiyor. Bununla birlikte genellikle safra kesesi taşına bağlı şikayetler şu şekilde gelişiyor:

            Ayda bir veya daha sık karın ağrısı
            30 dakika - 24 saat süren ağrı
            Son bir yıl içerisinde ortaya çıkmış ağrı
            Gece uykudan uyandıran ağrı olarak kabul edilir.

                AĞRI YOKSA ALINMAMALI
                Toplumda,                 safra kesesi taşlarının kansere yol açtığına dair yanlış bir inanış bulunuyor. Prof. Dr. Mete Dolapçı bu taşların kansere neden olduğuyla ilgili doğrulanmış bir bilimsel verinin olmadığını söylüyor. "Hiçbir şikâyeti olmayan ve safra kesesinde taş olan bir kişinin kanser riski nedeniyle ameliyat kararı vermesi doğru değildir" diyor.
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                Haberler Sağlık Safra kesesi taşı dayanılmaz ağrılara yol açıyor: Yüksek kolesterol, taş riskini artırır