UV ışınları gözleri tehdit ediyor

Sağlığımız üzerinde yaşamsal öneme sahip olan güneş, zararlı UV ışınları nedeniyle gözlerimizi tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, gözümüzün pek çok dokusunun ultraviyole ışınlarından zarar görme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Yaz aylarında gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Güneş ışınlarının gözlerimizde oluşturduğu göz hastalıklarına değiniyor.
Kornea yanığı: üneş ışınlarına maruz kaldıktan 6-12 saat sonra gözde şiddetli ağrı, batma ve sulanmaya neden olur. Tedavisinde gecikilirse kalıcı görme kaybı yaşanabilir.
Katarakt: Genellikle ileri yaşlarda gelişse de yoğun güneş ışınlarının etkisiyle genç yaştaki kişilerde de oluşabiliyor. katarakt uzun süre güneş ışınına maruz kalan kişilerde 3.5 kat daha fazla görülüyor. Yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor.
Makula dejenerasyonu: Sarı nokta hastalığı olarak biliniyor. Güneşe korunmasız olarak doğrudan bakıldığında, ortaya çıkabiliyor. Tedavisi mümkün olmayan bu durum, görme kaybına yol açabiliyor.
Göz alerjisi: Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, sulanma ve kızarıklıkla kendini gösteriyor. Göz alerjisi hafif yakınmalarla sınırlı da kalabiliyor, yaşam kalitesini oldukça bozabilen ve görme kaybına varabilen şiddete de ulaşabiliyor.
Kornea yanığı: üneş ışınlarına maruz kaldıktan 6-12 saat sonra gözde şiddetli ağrı, batma ve sulanmaya neden olur. Tedavisinde gecikilirse kalıcı görme kaybı yaşanabilir.
Katarakt: Genellikle ileri yaşlarda gelişse de yoğun güneş ışınlarının etkisiyle genç yaştaki kişilerde de oluşabiliyor. katarakt uzun süre güneş ışınına maruz kalan kişilerde 3.5 kat daha fazla görülüyor. Yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor.
Makula dejenerasyonu: Sarı nokta hastalığı olarak biliniyor. Güneşe korunmasız olarak doğrudan bakıldığında, ortaya çıkabiliyor. Tedavisi mümkün olmayan bu durum, görme kaybına yol açabiliyor.
Göz alerjisi: Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, sulanma ve kızarıklıkla kendini gösteriyor. Göz alerjisi hafif yakınmalarla sınırlı da kalabiliyor, yaşam kalitesini oldukça bozabilen ve görme kaybına varabilen şiddete de ulaşabiliyor.