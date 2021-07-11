Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    UV ışınları gözleri tehdit ediyor

    Zararlı UV ışınları nedeniyle gözlerimizi tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, gözümüzün pek çok dokusunun ultraviyole ışınlarından zarar görme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

    Güneş kör eder
    Sağlığımız üzerinde yaşamsal öneme sahip olan güneş, zararlı UV ışınları nedeniyle gözlerimizi tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, gözümüzün pek çok dokusunun ultraviyole ışınlarından zarar görme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Yaz aylarında gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Güneş ışınlarının gözlerimizde oluşturduğu göz hastalıklarına değiniyor.

    Kornea yanığı: üneş ışınlarına maruz kaldıktan 6-12 saat sonra gözde şiddetli ağrı, batma ve sulanmaya neden olur. Tedavisinde gecikilirse kalıcı görme kaybı yaşanabilir.

    Katarakt: Genellikle ileri yaşlarda gelişse de yoğun güneş ışınlarının etkisiyle genç yaştaki kişilerde de oluşabiliyor. katarakt uzun süre güneş ışınına maruz kalan kişilerde 3.5 kat daha fazla görülüyor. Yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor.

    Makula dejenerasyonu: Sarı nokta hastalığı olarak biliniyor. Güneşe korunmasız olarak doğrudan bakıldığında, ortaya çıkabiliyor. Tedavisi mümkün olmayan bu durum, görme kaybına yol açabiliyor.

    Göz alerjisi: Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, sulanma ve kızarıklıkla kendini gösteriyor. Göz alerjisi hafif yakınmalarla sınırlı da kalabiliyor, yaşam kalitesini oldukça bozabilen ve görme kaybına varabilen şiddete de ulaşabiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 2.200 TL
    Haberler Sağlık UV ışınları gözleri tehdit ediyor