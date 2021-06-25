Karaciğer dostu kahve (Sağlık haberleri)

İngiltere'de yapılan bir araştırmada 500 bin İngiliz'in tıbbi geçmişi ve kahve tüketimi incelendi. Kahve tüketenlerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına yakalanma riskinin yüzde 21 daha düşük olduğu ortaya çıktı. İçeceğin karaciğere zarar verebilecek iltihabı azalttığı düşünülen kahweol ve kafetol adı verilen bileşikler içerdiği için etkili olduğu tespit edildi.

ŞOK DİYET YOK

Diyetisyen Figen Esen, hızlı kilo verdiren şok diyet diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Esen, "Şok diye sunulan diyetler günlük besin öğesi ve enerji ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdir. Yağ kaybı yerine kas kaybına neden olurlar ve sonuçta kişiler sağlıklarını kaybeder. Beslenme bir ilgi alanı değil bilim dalıdır. Bu konuda eğitimi olmayanların yani diyetisyenlerin dışındaki meslek gruplarının bu alana müdahalesi doğru değildir" diye uyarıyor.