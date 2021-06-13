Prostat kanseri 45 yaşını bekler

İdrar kaçırma, ani sıkışma atakları, sık idrara çıkma hissi, idrarı tam boşaltamama hissi... Tüm bunlar erkeklerin korkulu rüyası prostatın belirtileri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nusret Can Çilesiz, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...
DÜZENLİ TAKİP ŞART...
Prostat kanserinde aile öyküsüne dikkat çeken Dr. Nusret Can Çilesiz, "Aile öyküsü ve etnik köken, prostat kanserinin görülme ihtimalini artıran önemli faktörlerdir. Ailesel prostat kanseri olgularında genellikle 6-7 yaş daha erken başlangıç olduğu görülmüştür. Özellikle bu hastaların erken dönemde prostat kanseri taramalarını ihmal etmemelidir" diyor.
BİYOPSİ GEREKEBİLİR...
Ailesinde prostat hastalığı olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından itibaren düzenli kontrollerini yaptırmasını öneriyor. "Rektal muayene ve PSA testi ile ilk değerlendirme yapıldıktan sonra şüpheli durumlarda prostat biyopsisi yapılmaktadır. Prostat kanseri standart biyopsi ile yüzde 30, MR füzyon biywopsi ile yüzde 80 civarında yakalanır" bilgisini veriyor.
ŞİFA NİYETİNE DOMATES
Kanserle mücadelede, beslenme kilit rol üstleniyor. Kırmızı et ve yağdan zengin beslenme, prostat kanserine davetiye çıkartıyor. Likopen deposu domates ve greyfurt ise riski azaltıyor. Birçok araştırma da D vitamininin prostat kanserinden koruduğunu gösteriyor.
ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN...
Üroloji Uzmanı Dr. Çilesiz, prostat kanserinin belirtilerine değiniyor. "İdrar yapma güçlüğü, idrarda kanama, spermde kan görülmesi, kemik ağrıları, bacaklarda şişlik ve böbrek yetmezliği gibi şikayet ve bulgularla tanı konulabilmektedir" diyor.
DÜZENLİ TAKİP ŞART...
Prostat kanserinde aile öyküsüne dikkat çeken Dr. Nusret Can Çilesiz, "Aile öyküsü ve etnik köken, prostat kanserinin görülme ihtimalini artıran önemli faktörlerdir. Ailesel prostat kanseri olgularında genellikle 6-7 yaş daha erken başlangıç olduğu görülmüştür. Özellikle bu hastaların erken dönemde prostat kanseri taramalarını ihmal etmemelidir" diyor.
BİYOPSİ GEREKEBİLİR...
Ailesinde prostat hastalığı olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından itibaren düzenli kontrollerini yaptırmasını öneriyor. "Rektal muayene ve PSA testi ile ilk değerlendirme yapıldıktan sonra şüpheli durumlarda prostat biyopsisi yapılmaktadır. Prostat kanseri standart biyopsi ile yüzde 30, MR füzyon biywopsi ile yüzde 80 civarında yakalanır" bilgisini veriyor.
ŞİFA NİYETİNE DOMATES
Kanserle mücadelede, beslenme kilit rol üstleniyor. Kırmızı et ve yağdan zengin beslenme, prostat kanserine davetiye çıkartıyor. Likopen deposu domates ve greyfurt ise riski azaltıyor. Birçok araştırma da D vitamininin prostat kanserinden koruduğunu gösteriyor.
ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN...
Üroloji Uzmanı Dr. Çilesiz, prostat kanserinin belirtilerine değiniyor. "İdrar yapma güçlüğü, idrarda kanama, spermde kan görülmesi, kemik ağrıları, bacaklarda şişlik ve böbrek yetmezliği gibi şikayet ve bulgularla tanı konulabilmektedir" diyor.