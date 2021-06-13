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    kanseri 45 yaşını bekler

    , adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. 45’li yaşlardan sonra görülen bu hastalıkta düzenli kontrol ve takip önem taşıyor. Uzmanlar, et yerine domates ve greyfurt gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor

    Prostat kanseri 45 yaşını bekler
    İdrar kaçırma, ani sıkışma atakları, sık idrara çıkma hissi, idrarı tam boşaltamama hissi... Tüm bunlar erkeklerin korkulu rüyası ın belirtileri arasında yer alıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nusret Can Çilesiz, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...

    DÜZENLİ TAKİP ŞART...
    Prostat kanserinde aile öyküsüne dikkat çeken Dr. , "Aile öyküsü ve etnik köken, prostat kanserinin görülme ihtimalini artıran önemli faktörlerdir. Ailesel prostat kanseri olgularında genellikle 6-7 yaş daha erken başlangıç olduğu görülmüştür. Özellikle bu hastaların erken dönemde prostat kanseri taramalarını ihmal etmemelidir" diyor.



    BİYOPSİ GEREKEBİLİR...
    Ailesinde prostat hastalığı olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından itibaren düzenli kontrollerini yaptırmasını öneriyor. "Rektal muayene ve ile ilk değerlendirme yapıldıktan sonra şüpheli durumlarda prostat biyopsisi yapılmaktadır. Prostat kanseri standart biyopsi ile yüzde 30, biywopsi ile yüzde 80 civarında yakalanır" bilgisini veriyor.

    ŞİFA NİYETİNE DOMATES
    Kanserle mücadelede, beslenme kilit rol üstleniyor. et ve yağdan zengin beslenme, prostat kanserine davetiye çıkartıyor. Likopen deposu domates ve greyfurt ise riski azaltıyor. Birçok araştırma da D vitamininin prostat kanserinden koruduğunu gösteriyor.

    ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN...
    Üroloji Uzmanı Dr. Çilesiz, prostat kanserinin belirtilerine değiniyor. "İdrar yapma güçlüğü, idrarda kanama, spermde kan görülmesi, kemik ağrıları, bacaklarda şişlik ve böbrek yetmezliği gibi şikayet ve bulgularla tanı konulabilmektedir" diyor.

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