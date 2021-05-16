BAHAR aylarında sofraları süsleyen bakla, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can baklanın faydalarını sıralıyor:
KALP DOSTU:
Bolca protein içeren bakla, kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
KANSERLE SAVAŞIR:
İçerdiği lif sayesinde bakla, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine karşı korur. Huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltır. BAĞIŞIKLIĞI
GÜÇLENDİRİR:
Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, vücut direncini artırır.
KİLOLARA VEDA:
Tok tutan bakla, düzenli tüketildiğinde zayıflatır.
PARKİNSONA SON:
Zengin dopamin içeriği olan bakla Parkinson'un ilerlemesini önler...