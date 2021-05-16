BAHAR aylarında sofraları süsleyen bakla, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can baklanın faydalarını sıralıyor:

KALP DOSTU:

Bolca protein içeren bakla, kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

KANSERLE SAVAŞIR:

İçerdiği lif sayesinde bakla, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine karşı korur. Huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltır. BAĞIŞIKLIĞI

GÜÇLENDİRİR:

Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, vücut direncini artırır.

KİLOLARA VEDA:

Tok tutan bakla, düzenli tüketildiğinde zayıflatır.

PARKİNSONA SON:

Zengin dopamin içeriği olan bakla Parkinson'un ilerlemesini önler...