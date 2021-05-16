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    a bakla! İşte faydaları...

    Bahar aylarında sofraları süsleyen bakla, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı baklanın faydalarını sıralıyor...

    Parkinsona bakla

    BAHAR aylarında sofraları süsleyen bakla, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı baklanın faydalarını sıralıyor:

    KALP DOSTU:
    Bolca protein içeren bakla, kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

    KANSERLE SAVAŞIR:
    İçerdiği lif sayesinde bakla, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine karşı korur. Huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azaltır. BAĞIŞIKLIĞI

    GÜÇLENDİRİR:
    Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, vücut direncini artırır.

    KİLOLARA VEDA:
    Tok tutan bakla, düzenli tüketildiğinde zayıflatır.

    PARKİNSONA SON:
    Zengin dopamin içeriği olan bakla 'un ilerlemesini önler...

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