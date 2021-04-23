Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık riskinin artması ile sonuçlanıyor. Dr. Berrin Akpınar, osteoporozun 50 yaş üzerindeki her üç kadından birinde ve 50 yaş üzerindeki her beş erkekten birinde görüldüğünü söylüyor.

MİDE İLAÇLARINA DİKKAT



"Kırık oluşma öyküsü, düşük vücut ağırlığı, sigara içme ve alkol kullanım öyküsü, akrabalarda osteoporoz ve kırık öyküsü, boy kısalması, erkeklerde düşük testosteron, kadınlarda düşük östrojen seviyeleri, tiroit hormon bozuklukları, yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı, hareketsiz yaşam tarzı, erken menopoz, romatizma hastalıkları, kortizon, kanser ilaçları, epilepsi ilaçları ve mide asidini düzenleyen ilaçlar önemli risk faktörleridir" şeklinde konuşuyor.

FAZLA ÇAY TÜKETMEYİN



Düzenli beslenmenin önemine değinen Dr. Berrin Akpınar, "Osteoporozdan korunmak için çocukluk çağından itibaren dengeli beslenmek gerekir. Süt ve süt ürünlerinin tüketiminin yanı sıra düzenli olarak kalsiyum açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, balık, badem, ceviz gibi gıdalar da tüketilmeli. Fazla çay, kahve ve sigara tüketiminden kaçının" önerisinde bulunuyor.