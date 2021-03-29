Diş ağrısı yaşayanlar dikkat! Diş ağrısı kalp sancısı olabilir

Diş sağlığını korumak hayati sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, diş sağlığı hakkında önemli bilgiler veriyor: Ağız sağlığımızın doğrudan tüm vücut sağlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerekiyor. Ağız bakterilerinin ve diş eti iltihabı birtakım kronik hastalıklara neden oluyor.

Kalpte meydana gelen enfeksiyon, genellikle ağız yoluyla vücuda giren bakteri veya diğer mikropların kan dolaşımı yoluyla kalbin belirli bölgelerine ulaşmasıyla ortaya çıkar. Diş ve diş etlerini etkileyen iltihap hastalığı olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski üç kat fazla.

DÜŞÜK RİSKİ VAR

Sağlıksız ağız yapısı kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra, felç, bakteriyel zatürre gibi hayati sorunlara yol açabiliyor. ABD'de yapılan beş yıllık bir araştırmaya göre periodontal hastalığı olan hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riskinin 7 kat arttığı gözlendi. Diyabeti olan kişilerde diş eti çekilmesi daha sık ve şiddetli seyrediyor.

NELER YAPMALIYIZ

Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın.

Dişlerin arasına kaçan gıdaların ağız kokusuna, diş etinde tahrişe ve hastalığa neden olmasını önlemek için günlük diş ipi kullanın.

Oluşabilecek sorunları önlemek için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin.

Sağlıklı ve dengeli beslenin.

Sigara kullanmayın.

DİYABETE DİKKAT

Diş eti hastalığı olan kişiler, kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte daha çok zorlanıyor. Kısacası düzenli ağız ve diş bakımı, diyabet kontrolünü kolaylaştırabiliyor. Kontrolsüz diyabet, diş eti hastalıklarına davetiye çıkartırken diyabetli bireylerde tedavi edilmeyen bu hastalıklar diyabetin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.