Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Altındal, böbrek hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Kronik böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklar, diyabet ve hipertansiyona bağlı nefropatiler, böbrek taşları, primer veya başka bir hastalığa ikincil nefritler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, bazı kalıtsal böbrek hastalıkları ve idrar yollarını tıkayıcı hastalıklardır. Gece sık sık idrara çıkma, çay rengi idrar, idrarda köpüklenme, tansiyonun yüksek ölçülmesi, yüz ve bacaklarda şişlik, böğürde ağrının böbreklerdeki sorunların en önemli belirtileridir. Sağlıksız beslenme ve şişmanlığa bağlı diyabet görülme sıklığında artış, aşırı tuz tüketimi ve böbreğe zarar veren reçetesiz ilaçların kullanım sıklığının artmasının böbrek hastalıklarının son dönemdeki artışında rol oynuyor. Böbrek sorunu olanlar sakatatlar (karaciğer, böbrek, dalak, kalp, dil, işkembe), konserve, turşu, sucuk, salam, salamura, sosis, çikolata, kakao, gazoz, kola gibi meşrubatlar, kuru baklagiller, muz ve hurma tüketimini azaltın.

AKILLARA SARAR

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalarla kendini belli ediyor. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana geliyor. Prof. Dr. Geysu Karlıkay, "Epilepside yüzde 60 oranında nöbetler kontrol altına alınabiliyor. Dirençli epilepsi hastalarda cerrahi tedavi önerilebilir. Nöbete sebep olan kısa devre beynin hangi bölgesinde ortaya çıkarsa, nöbetin özellikleri de o bölgenin görev alanındaki bulguları kapsar. Bazen fark edilmeyecek kadar hafif anlık etraftan kopma, boş bakma, ağzını şapırdatma, kol veya bacakta atmalar veya anlamsız konuşma ile davranışlar görülür. Hastanın kendine gelmesi için bir süre geçmesi gerekir.

ÇITLATMAK KİREÇLENME DEĞİL

Parmak çıtlatma, eklemlerin aniden genişlemesi ile eklem sıvısı içinde bulunan gazların açığa çıkmasıyla meydana geliyor. Kişiye rahatlama hissi getiriyor. Parmak çıtlatırken çıkan ses, kütletme alışkanlığı olduğundan kötü zannetmemize sebep oluyor. Yapılan araştırmalarda parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı belirlendi. Ancak parmak çıtlatan kişilerin kavrama güçlerinin çıtlatmayan kişilere göre çok daha yetersiz olduğu da tespit edildi. Uzmanlar, çıtlatmanın eklemleri yerlerinden çıkartmadığımız sürece zararı olmadığını söylüyor.