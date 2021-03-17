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    tohumu hastalığın sonu! nun faydaları nelerdir?

    diyetinin temelini oluşturan tohumu, ’de de satılıyor. Peki, nun faydaları nelerdir? İşte mucize tohumun faydaları...

    Chia tohumu hastalığın sonu
    diyetinin temelini oluşturan tohumu, 'de de satılıyor. İşte mucize tohumun faydaları:

    DİYABETLE MÜCADELE: Sindirim sistemi üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden diyabetle savaşmada etkilidir.

    KABIZLIĞA DOĞAL ÇARE: Mideyi rahatlatır. kabızlık için doğal bir çare olabilir. Kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olur.

    KİLO VERDİRİR: Bu tohumlar küçük olabilir, ancak sizi daha uzun süre tok hissettirir. Kilo vermenizi sağlarlar.

    SAĞLIKLI DİŞLER VE KEMİKLER: Tek bir porsiyonu, günlük kalsiyum miktarının % 18'ini sağlar.
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