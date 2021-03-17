Güney Amerika diyetinin temelini oluşturan Chia tohumu, Türkiye'de de satılıyor. İşte mucize tohumun faydaları:
DİYABETLE MÜCADELE: Sindirim sistemi üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden diyabetle savaşmada etkilidir.
KABIZLIĞA DOĞAL ÇARE: Mideyi rahatlatır. kabızlık için doğal bir çare olabilir. Kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olur.
KİLO VERDİRİR: Bu tohumlar küçük olabilir, ancak sizi daha uzun süre tok hissettirir. Kilo vermenizi sağlarlar.
SAĞLIKLI DİŞLER VE KEMİKLER: Tek bir Chia tohumu porsiyonu, günlük kalsiyum miktarının % 18'ini sağlar.
DİYABETLE MÜCADELE: Sindirim sistemi üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden diyabetle savaşmada etkilidir.
KABIZLIĞA DOĞAL ÇARE: Mideyi rahatlatır. kabızlık için doğal bir çare olabilir. Kolesterolü düşük tutmaya yardımcı olur.
KİLO VERDİRİR: Bu tohumlar küçük olabilir, ancak sizi daha uzun süre tok hissettirir. Kilo vermenizi sağlarlar.
SAĞLIKLI DİŞLER VE KEMİKLER: Tek bir Chia tohumu porsiyonu, günlük kalsiyum miktarının % 18'ini sağlar.