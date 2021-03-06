Polen alerjisi, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Alerji, bahar aylarıyla birlikte yaşanıyor. Ancak Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, iklim değişiklikleri nedeniyle bu yıl daha erken başlayabileceğini söylüyor. Polen alerjisinin belirtilerini ve alınacak önlemleri anlatıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sulu mukuslu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, hapşırma

Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, tahriş,

Ağız ve boğazda yanma, kaşıntı,

Kaşıntılı kulak kanalları,

Kuru öksürük (özellikle geceleri), hırıltılı solunum, nefes almada güçlük (astım),

Atopik dermatitin kötüleşmesi, nadir durumlarda kurdeşen, kızarıklık,

Yorgunluk, uyku bozukluğu, baş ağrısı.

NELER YAPMALIYIZ?

HAVA raporlarını takip edin ve polen sayısının yüksek olduğu zamanlarda mümkün olduğunda dışarı çıkmayın.

POLEN sayısı yüksek olduğunda kıyafetleri ve yatak örtülerini dışarıda kurutmaktan kaçının.

ALERJİ mevsiminde evde ve arabanızda pencereleri ve kapıları kapalı tutun.

DIŞARIDAN eve geldiğinizde duş alın, saçınızı yıkayın ve kıyafetlerinizi değiştirin.