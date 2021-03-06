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    Polen isi, milyonlarca kişiyi etkiliyor: isinin belirtileri nelerdir?

    Polen isi, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Alerji, bahar aylarıyla birlikte yaşanıyor. Ancak Derneği Başkanı Prof. Dr. y, iklim değişiklikleri nedeniyle bu yıl daha erken başlayabileceğini söylüyor. isinin belirtilerini ve alınacak önlemleri anlatıyor.

    Polen alerjisi, milyonlarca kişiyi etkiliyor

    Polen isi, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Alerji, bahar aylarıyla birlikte yaşanıyor. Ancak Derneği Başkanı Prof. Dr. y, iklim değişiklikleri nedeniyle bu yıl daha erken başlayabileceğini söylüyor. isinin belirtilerini ve alınacak önlemleri anlatıyor.

    BELİRTİLERİ NELERDİR?
    lu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, hapşırma
    Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, tahriş,
    Ağız ve boğazda yanma, kaşıntı,
    Kaşıntılı kulak kanalları,
    Kuru öksürük (özellikle geceleri), ıltılı solunum, nefes almada güçlük (astım),
    kötüleşmesi, nadir durumlarda en, kızarıklık,
    Yorgunluk, uyku bozukluğu, baş ağrısı.

    NELER YAPMALIYIZ?
    HAVA raporlarını takip edin ve polen sayısının yüksek olduğu zamanlarda mümkün olduğunda dışarı çıkmayın.
    POLEN sayısı yüksek olduğunda kıyafetleri ve yatak örtülerini dışarıda kurutmaktan kaçının.
    ALERJİ mevsiminde evde ve arabanızda pencereleri ve kapıları kapalı tutun.
    DIŞARIDAN eve geldiğinizde duş alın, saçınızı yıkayın ve kıyafetlerinizi değiştirin.

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    Haberler Sağlık Polen alerjisi, milyonlarca kişiyi etkiliyor: Polen alerjisinin belirtileri nelerdir?
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