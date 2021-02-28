Doktorlar ve beslenme uzmanları kahvaltı için yeni bir tartışma başlattı

Yıllar önce Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, "Eğer sabah kahvaltı etmezseniz insülin salgısı da yok. Vücut yağ yakmaya başlıyor. İstediğimiz de zaten o. İstiyorsanız yemeğinizi kahvaltı şeklinde 12'de yiyin" dedi. Tartışmanın ateşini alevlendirdi. Son günlerde yine aynı tartışma gündeme geldi. Kahvaltının gereksiz olduğu bildirildi. Ancak 60 yaşında olmasına rağmen koruduğu formuyla yaptığı işin en iyi örneklerinden olan diyetisyen Taylan Kümeli, tartışmayı bitirdi.

"İster ekmek, peynir, yulaf, smoothie... Ne yerseniz yiyin ama mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltı hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan şarttır" dedi. Ve ekledi; "Beynin performansı söz konusu olunca en önemli öğün 'kahvaltı'dır. Her gün düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler, diğerlerine oranla daha başarılı ve verimlidir."