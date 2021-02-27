Astım, nefes darlığı, soluk alıp verirken ıslık sesi çıkması, özellikle sabaha karşı artan öksürük, göğüste sıkışma ve batma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Özgür İnce, astım ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:
SİNSİ İLERLİYOR
Astım, hava yollarının ataklar (krizler) halinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hava yolları önemli ölçüde daralır ve havanın akciğerlere girip çıkması engellenir. Astım kronik, sebep olan etkenlerle tetiklenebilen dolayısıyla önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak erken teşhis çok önemlidir. Geç teşhis alan ve ileri yaşta ortaya çıkıp tedavisi geciken astım, çeşitli kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilir. Kent hayatında sanayileşme ile birlikte çarpık yapılaşma, alerji ve alerjik hastalıklara neden olur. Şehir hayatında yaşayan hastaların özellikle hava kirliliğine, çok rüzgarlı havalarda tozlu ortamlara, ani ısı değişikliklerinin olduğu hava şartlarına dikkat etmeleri gerekir.
Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Özgür İnce, astım ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:
SİNSİ İLERLİYOR
Astım, hava yollarının ataklar (krizler) halinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hava yolları önemli ölçüde daralır ve havanın akciğerlere girip çıkması engellenir. Astım kronik, sebep olan etkenlerle tetiklenebilen dolayısıyla önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak erken teşhis çok önemlidir. Geç teşhis alan ve ileri yaşta ortaya çıkıp tedavisi geciken astım, çeşitli kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilir. Kent hayatında sanayileşme ile birlikte çarpık yapılaşma, alerji ve alerjik hastalıklara neden olur. Şehir hayatında yaşayan hastaların özellikle hava kirliliğine, çok rüzgarlı havalarda tozlu ortamlara, ani ısı değişikliklerinin olduğu hava şartlarına dikkat etmeleri gerekir.