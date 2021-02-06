Kasık fıtığı, en sık görülen karın duvarı fıtıklarındandır. Erkeklerde yaklaşık 3 kat daha fazla görülmektedir. Kasık fıtığı, tüm fıtık türlerinin yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akyol kasık fıtığı hakkında TAKVİM'le önemli bilgiler paylaşıyor.

KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık bölgesindeki duvarda zayıflık veya yırtılma ya da bebeklik döneminden kalma bir açıklık oluşur. Karın içindeki organların bu alandan dışarıya doğru çıkması ve cilt altında şişlik oluşturmasına kasık fıtığı denir.

PREMATÜRE BEBEKLERIN YÜZDE 30'UNDA VAR!

Kasık fıtığı, yeni doğan bebeklerden ileri yaştaki kişilere kadar her yaşta ve cinsiyette görülebilen bir hastalıktır. Çocukluk çağında görülme sıklığı gününde doğanlarda yüzde 1-3, prematürelerde ise yüzde 16-25'tir. Erkeklerde kızlardan 3-10 kat fazladır. Prematüre bebeklerin yüzde 30'unda kasık fıtığı gelişebilir. Özellikle ağlamakla ya da ıkınmakla kasıkta şişlik belirmesi tipiktir. Sırt üstü yatmakla kaybolur.

KANGREN VE DELİNME OLABİLİR

Tedavinin çeşitli nedenlerle geciktirilmesi fıtığın en önemli ve tehlikeli komplikasyonu olan fıtık boğulmasına yol açabileceğinden, ameliyatla bir an önce düzeltilmesi gerekir. Hastada kasıkta ağrılı şişlik, kusma ve karın şişliği görülür. Organın önce kirli kan dolaşımı, daha sonra da temiz kan dolaşımı bozulur. Kangren ve delinme saatler içinde ortaya çıkabilir.

ÇOCUKLARDA GENETİK

Çocuklarda görülen kasık fıtığının oluşumu, karın içi basıncını arttıracak sebepler ile oluşmaz, genetiktir. Anne karnındaki yaşamın 14. haftasından itibaren üreme bezleri karın alt bölgesine doğru inerler.

IKINMA, ÖKSÜRME, AĞIR YÜK KALDIRMA

Sonradan olan fıtıkların nedeni karın içi basıncı artıran olaylardır. Ikınmak, çok öksürmek, prostat büyümesi, ağır yük kaldırma, şişmanlık gibi etkenler fıtığa yol açabilir.

KORSEYLE TEDAVİ OLMAZ

Karın duvarındaki fiziki bir durum olan kasık yırtığının, yine fiziki olarak kapatılması hastalığın tek çaresidir. Bazı hastalar fıtık bağı veya korse kullanmakla biraz rahatladıklarını hissedebilir ancak bunlar korumada yeterli olmaz.

KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI

DR. HÜSEYİN AKYOL

HAZIRLAYA: SİNEM UYSAL