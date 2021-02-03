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    n ve kol ağrısına dikkat! Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?

    n fıtığının boyun ağrısıyla birlikte kola doğru vuran ağrı ile belirti gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Tuncay Kaner, tedavi için de ‘Ameliyat şart değil. Hastalarının yüzde 95’lik kısmı cerrahi dışı konservatif tedaviler ile iyileşir’ dedi.

    Ağrıya boyun eğmeyin

    Boyun fıtığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncay Kaner, "Boyun fıtığı başlangıcında eğer hastada ileri derecede bir kuvvet, duyu ve refleks kaybı veya refleks canlılığı vb. şikayetler yoksa öncelikle uygulanacak tedaviler konservatif dediğimiz cerrahi dışı tedavi yöntemleridir" dedi. Kaner, şunları söyledi:

    CERRAHİ DIŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR?
    Genellikle boyun fıtığı hastalarının yüzde 90-95'lik kısmı cerrahi dışı konservatif tedaviler ile iyileşir. Öncelikle 3-4 gün kadar istirahat önerilmektedir. İlaç tedavileri; ağrı kesiciler, antienflematuar ilaçlar, kas gevşeticiler ve kortikosteroidleri içermektedir.

    Boyun ağrısının giderilmesi için öncelikle narkotik olamayan ağrı kesiciler tercih edilir ama bazı çok ağrılı durumlarda kısa süreli olarak narkotik analjezikler de kullanılabilmektedir. Ağrıya eşlik eden kas spazmını çözmek için kas gevşeticiler tercih edilebilir.

        Antienflamatuar ilaçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Sinir kökü ve yırtık disk dokusundaki inflamasyonu azaltmak için tercih edilmektedirler. Çok şiddetli kol ağrılarında kısa süreli kortikosteroid ilaçlar da tedavide kullanılabilmektedir. Tüm ilaç tedavileri oluşabilecek yan etkilerden korunmak için doktor kontrolünde olmalıdır. Uzun süreli olmamak kaydıyla ilk ağrılı dönemde boyunluk boyun hareketlerini kısıtlayarak ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılabilmektedir.

        MİKROCERRAHİ KOMPLİKASYONU AZALTIYOR
        Günümüzde boyun fıtığı cerrahi tedavisinde mikrocerrahi teknikler kullanılmakta. Bu yöntemle başarı şansı yüksek, komplikasyon minumum düzeydedir. 'Mikrodiskektomi' dediğimiz bası yapan diskin alınması sonrası sinir dokusu rahatlamaktadır.

        Ardından diskin alındığı boşluğa ya füzyon uygulanmakta ya da bazı uygun olgularda servikal disk protezi de tercih edilebilmektedir. Bir cerrahi alternatif de boynun arkasından fıtığın olduğu bölgeye ulaşılarak uygulanan posterior servikal mikroforaminotomi tekniğidir.

            FİZİK TEDAVİ ETKİ EDER Mİ?
            Fizik tedavide sıcak ve soğuk uygulamalar, ultrason, tens ve traksiyon genellikle kullanılmaktadır. Bununla beraber mobilizasyon ve manipulasyon, masaj ve egzersizler fizik tedavideki diğer uygulamalardır.

            İlaç tedavileri ve fizik tedaviye yanıt alınamayan durumlarda epidural steroid uygulamaları ve kök blokları fıtığın diğer cerrahi dışı tedavi yöntemlerindendir. 4-6 hafta uygulanan konservatif tedavilere rağmen hastanın ağrısı geçmiyor ve ilerleyici nörolojik defisitler (kuvvet ve duyu kayıpları gibi) ortaya çıkıyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

            NASIL ANLAŞILIR?
            Boyun             fıtığı başlangıcında genellikle yumuşak bir disk herniasyonunun sinir köküne basısı veya irritasyonu söz konusudur. Hastada genellikle boyun ağrısı veya boyun ağrısı ile birlikte kola doğru vuran ağrı söz konusudur.

            KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI
            DOÇ. DR. TUNCAY KANER
            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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            Haberler Sağlık Boyun ve kol ağrısına dikkat! Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?