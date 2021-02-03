Boyun fıtığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncay Kaner, "Boyun fıtığı başlangıcında eğer hastada ileri derecede bir kuvvet, duyu ve refleks kaybı veya refleks canlılığı vb. şikayetler yoksa öncelikle uygulanacak tedaviler konservatif dediğimiz cerrahi dışı tedavi yöntemleridir" dedi. Kaner, şunları söyledi:
CERRAHİ DIŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR?
Genellikle boyun fıtığı hastalarının yüzde 90-95'lik kısmı cerrahi dışı konservatif tedaviler ile iyileşir. Öncelikle 3-4 gün kadar istirahat önerilmektedir. İlaç tedavileri; ağrı kesiciler, antienflematuar ilaçlar, kas gevşeticiler ve kortikosteroidleri içermektedir.
Boyun ağrısının giderilmesi için öncelikle narkotik olamayan ağrı kesiciler tercih edilir ama bazı çok ağrılı durumlarda kısa süreli olarak narkotik analjezikler de kullanılabilmektedir. Ağrıya eşlik eden kas spazmını çözmek için kas gevşeticiler tercih edilebilir.