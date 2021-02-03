Boyun ağrısının giderilmesi için öncelikle narkotik olamayan ağrı kesiciler tercih edilir ama bazı çok ağrılı durumlarda kısa süreli olarak narkotik analjezikler de kullanılabilmektedir. Ağrıya eşlik eden kas spazmını çözmek için kas gevşeticiler tercih edilebilir.