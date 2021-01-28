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    İyot alımı i çoğaltıyor: Hipotiroidi nasıl bir hastalıktır?

    Prof. Dr. , aşırı iyot alımının i çoğalttığını belirtiyor: hormonlarındaki en ufak dengesizlik diğer organ ve sistemlerin de çalışmasını olumsuz etkiler. Hastalar fazla patates, yumurta, süt ve süt ürünleri tüketmesin.

    Aşırı iyot tiroit

    İstanbul Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Erk, tiroit hastalığıyla ilgili önemli bilgileri TAKVİM okurları için açıkladı:

    TİROİT HASTALIKLARI NELERDİR?
    Hipertiroidi, hipotiroidi ve guatrdır. Tiroit bezi anatomik olarak soluk borusu, yemek borusu ve sinirlerle komşu olduğu için aşırı büyüyen guatr durumlarında nefes darlığı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı oluşabilir.

    GUATR NASIL BİR HASTALIKTIR?
    Endemik guatr dünyada en sık görülen beslenme hastalığıdır. Vücudun fizyolojik günlük ihtiyacı olan 120-150 mikrogram iyot alınamaz ise tiroid bezinde birçok fonksiyonel ve gelişim bozukluğu ortaya çıkar ve tiroid bezi büyümek zorunda kalır.

        Boyun ön kısmında bir şişlik ve nadir olarak ağrı, boğazda baskı hissi, ses kısıklığıyla kendini gösterir. Bazen şişlik hasta yakınları tarafından fark edilir ve kendisinin bir şikayeti olmaz.

        TİROİT NODÜLÜ TEHLİKELİ MİDİR?
        Nodüller büyüyebilir, çok çalışır hale geçebilir ve yüzde 5 oranında da kanserleşebilir. Bu nedenle takibi son derece önemlidir.

        NASIL TEŞHİS EDİLEBİLİR?
        Serbest T3, Serbest T4, Sensitif TSH, tiroid ultrasonografi tetkiki, tiroid sintigrafisi ve gerekirse ince iğne Aspirasyon biyopsi yöntemiyle tiroit hastalıklarına rahatça tanı konabilir.

            GEBELİKTE TİROİT NASIL ETKİLENİR?
            Gebelikte metabolizma hızlandığı için çarpıntı, sıcaklık artışı ve damarlarda genişleme söz konusudur. Belirtiler hipertiroidiyi taklit edebilir. Gebelikte tiroit hormonlarının normal değerleri diğer insanlardan farklıdır.

            HİPOTİROİDİ NASIL BİR HASTALIKTIR?
            Hipotiroidi             en sık tiroit fonksiyon bozukluğudur. Hipotiroidi tedavisi hasta ve hekimi en fazla tatmin eden tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biridir. Tiroid hormonları ucuz, etkinliği yüksek ve güvenilir ilaçlardır. Hipotiroidiye bağlı bulgular tedaviyle ortadan kalkar.

            SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
            PROF. DR. OSMAN ERK
            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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