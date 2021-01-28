İstanbul Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Erk, tiroit hastalığıyla ilgili önemli bilgileri TAKVİM okurları için açıkladı:
TİROİT HASTALIKLARI NELERDİR?
Hipertiroidi, hipotiroidi ve guatrdır. Tiroit bezi anatomik olarak soluk borusu, yemek borusu ve sinirlerle komşu olduğu için aşırı büyüyen guatr durumlarında nefes darlığı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı oluşabilir.
GUATR NASIL BİR HASTALIKTIR?
Endemik guatr dünyada en sık görülen beslenme hastalığıdır. Vücudun fizyolojik günlük ihtiyacı olan 120-150 mikrogram iyot alınamaz ise tiroid bezinde birçok fonksiyonel ve gelişim bozukluğu ortaya çıkar ve tiroid bezi büyümek zorunda kalır.