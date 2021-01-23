Egzama, en çok alerji ve stres sonucu görülen bir deri hastalığıdır. Uzmanlar, egzama belirtilerini azaltan doğal yağları sıralıyor.
LAVANTA YAĞI: İstisnai anti-enflamatuar ve kaşıntı önleyici özelliklere sahiptir. Genellikle atopik dermatit ile ilişkili kızarıklığı ve tahrişleri gidermek için kullanılır.
ALMAN PAPATYASI YAĞI: Sivilce, egzama, döküntüler, dermatit ve diğer cilt koşullarını yatıştırıcı ve hücre yenilenmesini teşvik eden harikadır, böylece yeni, sağlıklı cilt yerini alabilir.
BERGAMOT YAĞI: Sık sık iltihabı azaltmak için kullanılır, böylece cilt daha çabuk iyileşir.
KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme, enfeksiyon ve iltihaplara karşı büyük bir savunmadır.
BUHUR YAĞI: Yüzlerce yıldır her türlü cilt koşullarını iyileştirmek için kullanılmaktadır. Sadece şişliği ve kızarıklığı azaltmakla kalmaz, karıştırdığı diğer yağların gücünü de arttırır.
LAVANTA YAĞI: İstisnai anti-enflamatuar ve kaşıntı önleyici özelliklere sahiptir. Genellikle atopik dermatit ile ilişkili kızarıklığı ve tahrişleri gidermek için kullanılır.
ALMAN PAPATYASI YAĞI: Sivilce, egzama, döküntüler, dermatit ve diğer cilt koşullarını yatıştırıcı ve hücre yenilenmesini teşvik eden harikadır, böylece yeni, sağlıklı cilt yerini alabilir.
BERGAMOT YAĞI: Sık sık iltihabı azaltmak için kullanılır, böylece cilt daha çabuk iyileşir.
KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme, enfeksiyon ve iltihaplara karşı büyük bir savunmadır.
BUHUR YAĞI: Yüzlerce yıldır her türlü cilt koşullarını iyileştirmek için kullanılmaktadır. Sadece şişliği ve kızarıklığı azaltmakla kalmaz, karıştırdığı diğer yağların gücünü de arttırır.