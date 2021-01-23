Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Egzamaya iyi gelen yağlar nelerdir? , , ...

    Egzama, en çok alerji ve stres sonucu görülen bir deri hastalığıdır. Uzmanlar, egzama belirtilerini azaltan doğal yağları sıralıyor. İşte o mucizevi yağlar...

    Egzama yapma yağ!
    Egzama, en çok alerji ve stres sonucu görülen bir deri hastalığıdır. Uzmanlar, egzama belirtilerini azaltan doğal yağları sıralıyor.

    LAVANTA YAĞI: İstisnai anti-enflamatuar ve kaşıntı önleyici özelliklere sahiptir. Genellikle atopik it ile ilişkili kızarıklığı ve tahrişleri gidermek için kullanılır.

    ALMAN PAPATYASI YAĞI: , egzama, döküntüler, dermatit ve diğer cilt koşullarını yatıştırıcı ve hücre yenilenmesini teşvik eden harikadır, böylece yeni, sağlıklı cilt yerini alabilir.

    BERGAMOT YAĞI: Sık sık iltihabı azaltmak için kullanılır, böylece cilt daha çabuk iyileşir.

    KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme, enfeksiyon ve iltihaplara karşı büyük bir savunmadır.

    BUHUR YAĞI: Yüzlerce yıldır her türlü cilt koşullarını iyileştirmek için kullanılmaktadır. Sadece şişliği ve kızarıklığı azaltmakla kalmaz, karıştırdığı diğer yağların gücünü de arttırır.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Egzamaya iyi gelen yağlar nelerdir? Lavanta, Bergamot, Kekik...