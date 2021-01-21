DAMAR SERTLİĞİNE DİKKAT

Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak tanımlanmaktadır. LDL kolesterol ve trigliseridlerin yüksek olması, HDL kolesterolün düşük olması risk olarak değerlendirilmektedir. LDL kolesterol A tipi ve B tipi olarak ikiye ayrılmaktadır.