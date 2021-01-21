Dünyada ve Türkiye'de tüm ölümlerin yaklaşık yarısı kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. İkinci sırada gelen kanser hastalığından ölüm oranı bunun yaklaşık yarısı kadardır.
Prof. Dr. Osman Erk, kalp hastalığı denince akla gelen kolesterol hakkında TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor: Kolesterol yüksekliği risk faktörlerinden sadece bir tanesidir. Ne kadar fazla risk faktörü bir aradaysa kalp damar hastalığı görülme sıklığı o derece artar.
Günümüzde kalp hastalığına vücuttaki kronik iltihaplanmanın yol açtığı düşünülmektedir. Kanser, şeker hastalığı, nörolojik hastalıklar ve kalp damar hastalığının kronik iltihaplanma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
DAMAR SERTLİĞİNE DİKKAT
Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak tanımlanmaktadır. LDL kolesterol ve trigliseridlerin yüksek olması, HDL kolesterolün düşük olması risk olarak değerlendirilmektedir. LDL kolesterol A tipi ve B tipi olarak ikiye ayrılmaktadır.
A tipi; büyük, yumuşak, reaktif olmayan, kanda yüzen LDL kolesterolüdür ve damar sertliğine yol açmaz. B tipi ise sert, küçük, reaktif ve kanda batan LDL kolesterol tipidir, damar sertliğine yol açar.
Rafine şeker ve unlu gıdalardan gelen karbonhidratlar B tipi kolesterol yüksekliğine neden olur ve damar sertliği riskini arttırır.
DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
Kolesterol yüksekliği olanlarda statin adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların pek çok yan etkisi olduğu söylenerek kullanılmaması gerektiği bazı uzmanlarca ifade edilmektedir.
Statinler karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürürler. Bu etkisinden ayrı olarak vücuttaki iltihaplanmayı önleyici etkisinin son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp damar hastalığı sıklığı tüm dünyada inişe geçmiştir.
DİYET ÖNEMLİ
İlaç kullanımının yanı sıra kolesterolü düşürecek mucize bir metot söz konusu değildir. Ancak diyet ve egzersizin kolesterol seviyeleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Hayvansal yağ ve protein kolesterol yüksekliğine yol açar.
Bu tür gıdalardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Bitkisel gıdalarda ise kolesterol yoktur aksine kolesterol yüksekliğini azaltacak fitobesinler vardır. Günlük diyetin % 80 kadarının taze, temiz, bütün, işlenmemiş, bol lifli, mevsiminde, yerel ve organik gıdalardan gelmesi kolesterol miktarını azaltır ve kolesterol kalitesini arttırır.
KALBİNİZİ KORUYUN
Yüksel kolesterol, kalp damar hastalığıyla can alıyor. Kolesterolü düşürmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Özellikle rafine şeker ve unlu gıdalar kalbinize büyük zarar veriyor. Yağlı yiyecekler damarları tıkıyor.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
PROF. DR. OSMAN ERK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL