Bu kış burnunuzdan gelmesin! Gribin koronavirüsten farkı nelerdir?

COVID-19'LA FARKI NE?



Maalesef COVID-19 sebebi ile hepimiz grip ve nezle semptomlarına karşı çok daha duyarlıyız. Coronavirüs'ün diğer KBB hastalıklarından farklı olarak tat ve koku kaybı gibi farklı semptomları olabiliyor. Özellikle hapşırma ve burun tıkanıklığı hem soğuk algınlığı hem de grip vakalarında yaygın olarak görülüyor. COVID-19 vakalarında bu semptomlar ortaya çıkmıyor.