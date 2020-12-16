Bu kış burnunuzdan gelmesin! Gribin koronavirüsten farkı nelerdir?

KBB Uzmanı Prof. Dr. Şaban Çelebi, kışın sık görülen rahatsızlıkları anlattı. Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin yaşamını kaybettiği koronavirüs salgını ile gribi ayıran belirtileri de açıkladı. Yüz felcine karşı uyardı.
KIŞIN SIK ORTAYA ÇIKAN KBB HASTALIKLARI HANGİLERİDİR?
Kışın KBB hastalıkları ile çok daha fazla karşılaşıyoruz. Grip, nezle, orta kulak iltihabı, sinüzit kış aylarında yaygın olarak gördüğümüz hastalıklardan bazıları.
HASTALIKLARI AYIRT ETMEK MÜMKÜN MÜ?
KBB hastalıkları özellikle yorgunluk, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi belirtilere sahip olabilirler. Ancak bu belirtiler başka hastalıklara işaret ediyor da olabilir. Bu noktada daha detaylı muayene yapılması ve ayırıcı tanı teknikleri ile hastalığın teşhis edilmesi gerekir.
HANGİ DURUMLARDA MUTLAKA BİR DOKTORA GİDİLMELİ?
ik hastalığı bulunan, kanser tedavisi gibi bağışıklık sistemini zayıflatan bir tedavi alan kişilerin en hafif belirtilerde bile mutlaka bir doktora danışması gerekir. Orta kulak iltihabı, üst yolum yolu enfeksiyonları gibi KBB hastalıklarının ise hem tedavilerinin hem de takiplerinin yapılması çok önemlidir.
COVID-19'LA FARKI NE?
Maalesef COVID-19 sebebi ile hepimiz grip ve nezle semptomlarına karşı çok daha duyarlıyız. Coronavirüs'ün diğer KBB hastalıklarından farklı olarak tat ve koku kaybı gibi farklı semptomları olabiliyor. Özellikle hapşırma ve burun tıkanıklığı hem soğuk algınlığı hem de grip vakalarında yaygın olarak görülüyor. COVID-19 vakalarında bu semptomlar ortaya çıkmıyor.
YÜZ FELCİ DE KIŞ HASTALIĞI MI?
Yüzün uzun süre korunmasız bir şekilde soğuğa maruz kalması sonucunda yüzdeki sinirlerde oluşan ödemler yüz felcine neden olabilir.
Burun yapısı hasta eder mi?
VERTİGO NEDİR?
Kişinin denge kaybı yaşamasına neden olabilen ve baş dönmesi olarak da adlandırılan vertigo iki ayrı tipte incelenir. Santral vertigo, beyinde bulunan damar tıkanıklıklarına, kanamaya ya da tümörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Periferik vertigo ise iç kulakta bulunan denge merkezinde yaşanan bir soruna bağlı olarak ya da kulak sinirinde meydana gelen patolojilere bağlı ortaya çıkabilir.
BURUN YAPISI HASTA EDER Mİ?
Türk insanının burun yapısı ile ilgili analiz yapıldığında uzun ve ince bir yapıda olduğu görülmüştür. Burun tıkanıklığı, burun yapısına bağlı horlama ve uyku apnesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
KULAĞINIZA KÜPE OLSUN
KBB UZMANI PROF. DR. ŞABAN ÇELEBİ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL