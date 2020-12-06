Cevizin etkisi hamileler için de çok önemli

Cevizin ne kadar faydalı bir besin olduğunu uzmanlar sıklıkla anlatıyor. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor... Kabızlığı giderir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.