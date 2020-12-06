40’tan sonra kör olmayın!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feray Aygül Alkan, göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak bilinen glokom rahatsızlığının 40 yaşından sonra ortaya çıktığını belirtti. Glokomun, sessiz ve sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Alkan, şunları söyledi: "Glokom ancak düzenli göz tansiyonu seviyesi kontrolü, göz dibi muayenesi, OCT ve görme alanı testi ölçümüyle belirlenir. Öncelikle damla tedavisi ile başlanır. Yeterli olmadığı takdirde lazer ve cerrahi tedavi uygulanır. Aile hikayesi ve risk faktörü olanlarda 40 yaşına kadar 2 yılda bir kez düzenli göz tansiyonu kontrolü yapılmalıdır."