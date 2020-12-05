Osteoporoz en çok kimlerde görülüyor? Kemik erimesine karşı nasıl yaşamak gerekiyor?

Egzersizin her türlüsü kemik sağlığını destekler ve kemiğin dayanıklılığını artırır. Hareketsizlik kemik yıkımını hızlandırır. Şu ya da bu nedenle uzun süre hareketsiz kalan kişilerde osteoporoz artar. Bu nedenle mutlaka yürüyüş yapılması önerilir. Zıplamak, dans etmek, fitness gibi sporun ve hareketin her türlüsü faydalıdır. Kemik yapı, kullanıldıkça ve hatta darbe aldıkça güçlenir. Örnek verecek olursak, maçlara ve çalışmalarına bir süre ara vermiş olan bir boksör sonraki ilk maçında daha çok kırık riski yaşayabilir. Kemik sağlığının korunması için dengeli beslenmeli, hareket etmeli, sigara ve alkolden uzak durmalı ve kalsiyum destekleri alınmalıdır.

ZIPLAYIN, YÜRÜYÜŞ YAPIN

Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi, sağlığı tehdit ediyor. Hareketsizlik ve yanlış beslenme ile daha da artıyor. Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Öktem, şu önemli açıklamaları yapıyor: Kemiğin yapısında kolajenden oluşan bir bağ dokusu bir de mineralden oluşan bir dolgu vardır. Kemikteki en önemli mineral içeriği kalsiyum tuzlarıdır. Kalsiyumdan fakir beslenmek, bazı endokrinolojik hastalıklar, ilaç kullanımı, sigara kullanımı, yaş ve hormonal değişiklikler gibi nedenlerle kemiklerde depolanmış olan kalsiyum çözünür. Kanda kalsiyum düzeyinin normal tutulabilmesi için en büyük kalsiyum deposu olan kemikler aşındırılır. Osteoporoz elbette ileri yaşlarda görülen bir durumdur. Yaş arttıkça sıklık da artar. Hipertiroidi, kalsiyum-fosfor dengesini bozan bazı endokrinolojik hastalık durumlarında daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Esasen kemik yoğunluğunun en yüksek olduğu yaş ergenlik dönemidir. 30'lu yaşlardan sonra kemik yapımı yavaşlamaya başlar. Östrojen varlığı kemik yapıyı güçlü kılar. Menopozla azalan östrojen düzeyi kemikteki yıkımın hızlanmasına neden olur ve denge bozulur.

YOĞUNLUK ÖLÇÜLMELİ

Normal röntgenlerde kemikteki ışın geçirgenliğinin artmış olması şüphelendirmelidir. Kemik dansitometresi (DEXA) dediğimiz bir ölçüm yöntemi yaygın olarak kullanılır. Kemik yoğunluğundaki azalma yaş grubuna göre ve toplum ortalamasına göre derecelendirilir. Sapmanın derecesine göre osteopeni veya osteoporoz olarak isimlendirilir. DEXA dışında yeni ölçüm yöntemleri de geliştirilmiştir.

YARIN: MUCİZE BESİNLER

DR. SELDA ÖKTEM - KEMİK SAĞLIĞININ SIRLARI

HAZIRLAYIN: SİNEM UYSAL