Stresi azaltmak için hangi besinler yenmeli? İşte strese doğal çare

Strese karşı beyin kimyanızı değiştirip düzene koyacak yiyeceklerle beslenmelisiniz.
Somon, ceviz, avokado, keten tohumu, chia tohumu gibi omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler geliyor. Çünkü beyninizin iyi çalışması için iyi yağlara ihtiyacı var.
Beynin iyi çalışması da bağırsaklardan başlıyor.
Bağırsaklardaki bakteriler serotonin ve dopamin gibi mutlu hissetmenizi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için önemli bir rol oynuyor.
Yoğurt, kefir gibi probiyotikleri masanıza davet edin.
Su stresi azalıyor. Vücudunuza bol bol su almak, sakinleşmek için önemli bir adım.
Araştırmalara göre, biraz susuz kalmak bile ruh haliniz üzerinde olumsuz etki yapıyor. Bu araştırmaya göre, su içmek için susamayı beklememelisiniz. Çünkü susadığınızı hissettiğinizde çoktan vücudunuz susuz kalmaya başlamış oluyor.
Kahve içmek güzel ama zararı da var. Çünkü kafein sinir sistemi için bir uyarıcı etkisi yaparak kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve vücut sıcaklığınızı yükseltiyor.
Hatta Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kahve tüketimi terleme, titreme gibi kaygı tepkilerine de yol açabiliyor. Stresli zamanlarınızda kafeini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın.