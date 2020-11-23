Erkeklerin korkulu rüyası: Prostat!

60 yaş üstü her iki erkekten birinde görülen prostat büyümesi, iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Medical Park Florya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, kötü huylu büyümenin 'prostat kanseri' anlamına geldiğini söylüyor. Erkekleri uyarıyor:

İYİ VE KÖTÜ HUYLU: İyi huylu büyümede de, kötü huylu büyümede de şikayetler başlangıçta birbirine benzer. Ancak hekime başvuru gecikirse kötü huylu prostat büyümesinde kanser prostat dışına taşabilir, komşu organlara yayılabilir ve hatta kemiklere, lenf düğümlerine ve uzak organlara metastaz yapabilir.

HAREKET ŞART: Birinci derece yakınlarında prostat büyümesi olan erkeklerde risk daha fazladır. Araştırmalar fazla kilolu olmanın, diyabet hastası olmanın, sedanter yani hareketsiz bir yaşama sahip olmanın da prostat büyümesi riskini artırdığını ortaya koymaktadır.

İDRAR YAPMA KESİLEBİLİR: İleri evrelerde idrar yapma tamamen durabilir ve idrar kesesinde biriken idrar, hem idrar kesesinin fonksiyonlarını hem de böbreklerin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Cinsel performans da olumsuz etkilenebilir.

Problem idrar kesesinde olabilir

İdrar yapma yakınmaları olan her erkekte sorun prostat büyümesi olmayabilir. İdrar kesesinin kasılma yeteneği azalmış olabilir. Bu gibi ihtimalleri de ilk değerlendirmede mutlaka göz önüne almak ve gerekiyorsa idrar kesesinin kasılma gücünün ölçüleceği özel testlere geçmek gerekir. İdrar yapma zorluğunun yanlışlıkla prostat büyümesine bağlanarak prostat için tedavi verilen ya da ameliyat edilen bir hastada iyi sonuç alınması mümkün değildir.

YARIN: NASIL BESLENMELİYİZ?

ÜROLOJİK HASTALIKLARIN ÇARESİ 5

PROF. DR. SEMİH AYAN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL