Mucize 8 besinde saklı

Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir.

SARIMSAK: Sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği "allicin" sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

YOĞURT: Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

ISPANAK: Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin. Bu sayede vücuda direnç kazandırıyor. Ayrıca ödem atmada da etkili oluyor. Ispanağı haftada 2 kez yemeği ihmal etmeyin.

SU: Enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir.

2 LİTRE SU TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

CEVİZ: E vitamininin vücuttaki işlevinin en önemlisi, antioksidan özelliğe sahip olması. Bu sayede bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Her gün 2 bütün ceviz tüketmenizde fayda var.

YEŞİL GÜÇ MAYDANOZ: Vitamin açısından zengin olan maydanoz, roka ve dereotu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi de bahar yorgunluğundan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor. Ayrıca ödem atma özelliği sayesinde vücudun ödemli ağır halini gideriyor.

PORTAKAL-MANDALİNA

İçecek olarak bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin bu karışım size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjinin büyük bir kısmını sağlayacaktır.