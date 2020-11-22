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    • Sağlık
    • 22.11.2020 Gazete
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    Mucize 8 besinde saklı

    Araştırmalara göre 8 besin hayatımızın vazgeçilmezi olmalı. Virüsün etkin olduğu günlerde vücudumuzu daha dirençli tutmak için bu gıdaları masanızdan eksik etmeyin.

    Mucize 8

    Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir.

    SARIMSAK: Sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. içerdiği "allicin" sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede ni destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

    YOĞURT: Sindirimi kolay olan iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

    ISPANAK: Hem magnezyum, hem de demir açısından zengin bir besin. Bu sayede vücuda direnç kazandırıyor. Ayrıca ödem atmada da etkili oluyor. Ispanağı haftada 2 kez yemeği ihmal etmeyin.

    SU: ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir.

    2 LİTRE SU TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

    CEVİZ: E vitamininin vücuttaki işlevinin en önemlisi, antioksidan özelliğe sahip olması. Bu sayede bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol üstleniyor. Her gün 2 bütün tüketmenizde fayda var.

    YEŞİL GÜÇ MAYDANOZ: Vitamin açısından zengin olan , roka ve dereotu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi de bahar yorgunluğundan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor. Ayrıca ödem atma özelliği sayesinde vücudun ödemli ağır halini gideriyor.

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    İçecek     olarak bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin bu karışım size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjinin büyük bir kısmını sağlayacaktır.

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