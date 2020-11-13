Çörekotu ye sağlıklı kal

Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan çörekotu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Çay saatlerinde yapılan poğaça ve böreklerin üzerinde sıkça görmeye başladığımız çörekotu sağlık için oldukça faydalıdır. Çörekotunun yağı da kullanılırken, faydaları saymakla bitmez:

Öksürüğe iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür

Grip tedavisinde kullanılabilir.

Baş ağrısını hafifletir.

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.

Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Çörekotu ekstresi opioid bağımlılığı ile ilgili semptomları azaltır.

Boğaz ağrısı ve şişmiş bademciklere iyi gelir.