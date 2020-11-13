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    • Sağlık
    • 13.11.2020 Gazete
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    ye sağlıklı kal

    Kalp sağlığını koruması, i önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığına ve sinüzite iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunan bağışıklık sistemini de güçlendiriyor

    Çörekotu ye sağlıklı kal

    Binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan çörekotu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Çay saatlerinde yapılan poğaça ve böreklerin üzerinde sıkça görmeye başladığımız çörekotu sağlık için oldukça faydalıdır. Çörekotunun yağı da kullanılırken, faydaları saymakla bitmez:

    Öksürüğe iyi gelir.
    Hazmı kolaylaştırır.
    İdrar söktürücüdür
    Grip tedavisinde kullanılabilir.
    Baş ağrısını hafifletir.
    Romatizmal hastalıklara iyi gelir.
    Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.
    Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.
    Çörekotu ekstresi opioid bağımlılığı ile ilgili semptomları azaltır.
    Boğaz ağrısı ve şişmiş bademciklere iyi gelir.

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