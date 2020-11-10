Sebze-balık sizi korur

Vücudumuz kusursuz makinedir. O nedenle vücudumuzun doğal savunma yapısı olan bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturulabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı:

BOL SU İÇİN: Su, vücuttan atık maddeleri uzaklaştırır. Su içmek için susamayı beklemeyin ve en az 8-10 bardak su tüketmeye çalışın.

SEBZESİZ OLMAZ: Mevsiminde tüketilen sebzeler, içeriğinde yer alan bol miktarda vitamin sayesinde tam bir sağlık deposudur. Üstelik vücudun temizlenmesini sağlayan antioksidan içeren sebzeler, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kabak, lahana, bal kabağı, kereviz, ıspanak, karnabahar, pırasa ve pazıyı masanızdan eksik etmeyin.

MEYVE GÜÇ VERİR: Elma, nar, portakal ve mandalinaya beslenmenizde yer ayırın.

SÜPER İKİLİ: Vücut, çok güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretilmesi için soğan ve sarımsağa ihtiyaç duyar. Bu sayede vücut doğal yollarla direnç kazanır. Tabiattan gelen en güçlü antibiyotik olan sarımsak, antimikrobiyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

BALIK ÇOK ÖNEMLİ: Balığın faydaları saymakla bitmiyor ve hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiriyor. Ancak balığı tüketirken pişirme tekniklerine dikkat edilmeli, kızartma yerine fırında ızgara tercih edilmelidir.