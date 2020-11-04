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    • Sağlık
    • 04.11.2020 Gazete
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    sağlık saçıyor

    Yemeklerde ve salatalarda bolca tükettiğimiz , kemikleri koruyor. Saçı besliyor. onarıyor. Faydaları saymakla bitmiyor: Bağışıklığı güçlendirir...

    Domates sağlık saçıyor

    Yemeklerde ve salatalarda bolca tükettiğimiz , kemikleri koruyor. Saçı besliyor. onarıyor. Faydaları saymakla bitmiyor: Bağışıklığı güçlendirir: Domates ve domates tohumları bağışıklık artırıcı maddeler olarak kabul edilmiştir. Domates tohumlarında bulunan antioksidan likopen ve beta-karoten de etkili bağışıklık güçlendirici maddelerdir. Kemikleri korur: Kalsiyum açısından zengin olan domatesin, vücutta kemik gücünü ve kemik oluşumunu iyileştirmede ve dişlerin daha sağlıklı bir halde tutulmasında yararları bulunur. Saçı besler: Şampuan ve saç kremi gibi birçok saç bakım ürününün, içeriğinde domates ekstresi bulunur. Bunun nedeni, domatesin sağlıklı saçlar için mükemmel uyarıcılar olan A, B, C ve E gibi önemli vitaminleri içermesidir.

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